Basile scarta il suo mazzo: "Mi gioco la carta Severini"

Reggio Emilia e la Pallacanestro Reggiana sono rimaste impresse nel cuore dell’indimenticato ex Gianluca Basile. Dell’argento olimpico e l’oro europeo, ora la vita è a Capo d’Orlando fra uliveti e cani randagi, ma con un occhio sempre rivolto al basket: il ‘Baso’ analizza la nuova Una Hotels. "Rispetto allo scorso anno - dice Basile - ha perso due pedine fondamentali come Faye e Faried che sotto canestro macinavano di brutto. Però negli ultimi anni la Una Hotels ha sempre fatto il suo; quest’anno sono rimasti tanti giocatori ed è arrivato Severini, che mi piace molto e cerca di ritornare nel giro azzurro, quindi con tante motivazioni, dunque io resto fiducioso".

È arrivato anche un direttore sportivo che conosce bene.

"Abbiamo fatto tanti raduni insieme in Nazionale con Sambugaro: è stato un ottimo giocatore ed è davvero un bravo ragazzo. La piazza di Reggio Emilia lo può far crescere tanto e, da fuori, mi sembra si sia inserito in punta di piedi per capire e imparare da questa nuova realtà, lasciando tanto peso nelle decisioni del mercato al coach".

Purtroppo il primo obiettivo, la qualificazione alla Bcl, non è stato centrato ma l’UNA Hotel sarà lo stesso in Europa.

"Io sono dell’idea che una coppa bisogna sempre disputarla, i giocatori vogliono mettersi in mostra. Anche se in un torneo meno competitivo, è sempre motivo di crescita, ti confronti con giocatori, culture e modi di pensare diversi dai tuoi. Certo, è anche molto stancante perché ci saranno viaggi non semplici fra aerei e bus in posti non proprio dietro l’angolo".

Tornando in Italia, lo scudetto sarà sempre corsa a due fra Milano e Bologna?

"Quest’anno ancora di più. Ho visto le prime partite ed entrambe le squadre sono veramente tanta roba, hanno tanto talento. Investono molto e alla lunga, vuoi o non vuoi, sono quelle che in Italia arrivano fino alla fine".

L’anno scorso sei diventato pure intervistatore per Lba.

"Un ruolo che mi è piaciuto ma molto stressante per come sono io, ovvero un tipo tranquillo. Mi hanno proposto di fare questa esperienza, ero assolutamente contrario ma poi mi hanno convinto a farlo. È stata dura perché all’inizio non sapevo i ritmi poi ci ho preso la misura e sono venute fuori interviste molto belle come quella a Myers dove siamo entrati in un ambito molto intimo. Però mi fermo qui, non ci sarà un secondo anno". Hai pure intervistato Giordano Consolini, colui che credette per primo in te, ora coach dell’Under 17 biancorossa.

"Meritava più spazio! Avrei avuto piacere che pubblicassero tutta l’ora di colloquio. Lui è un maestro e continua a fare quello che gli piace, ovvero lavorare con i giovani, cimentandosi con generazioni totalmente diverse da quelle a cui era abituato. Oggi spesso si parla dei ragazzi come svogliati, invece lui ha insistito sul concetto di saper indirizzare i giovani come fece con me e con altri all’epoca".

E Basile che consiglio dà ai giovani del vivaio reggiano?

"Crederci sempre, lavorare e sognare ma con i piedi per terra. Il periodo non è facile, i social ti distraggono molto e ti fanno vedere cose che non esistono, bisogna lavorare duro per arrivare a certi livelli. Poi non perdere tempo perché il tempo passa veloce: io dico sempre che la gioventù non esiste, se uno è forte, è forte e la voglia, tenacia e spirito di competizione devono essere sempre al primo posto. Lavorare da seduti non porta a niente e dare le colpe agli altri è il primo passo del fallimento".

Il ricordo più bello di Reggio?

"Il primo periodo. Venivo da Ruvo Puglia: ora è in A2 ma all’epoca non esisteva nella cartina geografica del basket. Ricordo quando ho preso il treno e sono arrivato con il polso rotto per i provini, poi l’anno in cui facevo il militare a Firenze: la mattina prendevo il treno per andare a Reggio a fare allenamento e poi tornare in caserma. Ogni volta che scendo alla stazione storica di Reggio mi si ferma il cuore, emergono ricordi ed emozioni dentro di me anche se sono passati trent’anni".

E ora come va il tuo lavoro?

"Il basket è stato una cosa meravigliosa ma poi ho fatto questa scelta di vita. Per fare altri ruoli come può essere l’allenatore o il dirigente, devi esserci portato e avere la vocazione, io semplicemente avevo la passione per fare il giocatore ma non ho avuto tempo da dedicare agli hobbies e ho fatto questa scelta di vita. La questione animali è venuta strada facendo, non è facile avere a che fare con il randagismo perché c’è di mezzo molta burocrazia con i comuni e si fa fatica a trovare fondi".