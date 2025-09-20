Baskérs, la prima volta in B Interregionale. Da imbattibile a neopromossa mina vagante

All’inizio di ogni stagione sportiva, di solito, l’unica certezza è che dirigenti, staff tecnico e giocatori partono con l’obiettivo di migliorare il risultato ottenuto nell’annata precedente: nel caso dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, invece, l’unica certezza è che questo obiettivo sarà impossibile da raggiungere, viste le 33 vittorie in altrettante gare disputate nel campionato 24/25.

Una stagione perfetta, dominata dall’inizio alla fine e culminata con la promozione ottenuta al mitico PalaSojourner di Rieti contro la Tiber Roma. Ora però la squadra di coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei, al terzo anno sulla panchina artusiana, dovrà archiviare quanto di molto buono fatto nei passati due anni e focalizzare la sua attenzione su un campionato nuovo e creato da appena due stagioni.

Infatti a partire dalla gara di Pesaro, avrà inizio il percorso dei ‘Galletti’ in B Interregionale, in un girone che presenterà trasferte molto insidiose come Vasto e Termoli. Sulla carta le favorite sono le recanatesi, i Lions Bisceglie e la Vigor Matelica, senza dimenticare Pesaro e Senigallia, ma ogni avversario sarà davvero molto temibile. Per la truppa di coach Tumidei sarà fondamentale, grazie all’aiuto dei propri tifosi, riuscire a ottenere quanti più punti possibili in casa nel loro fortino al PalaGiorgini.

I Baskérs si affacciano a questa nuova avventura con una solida certezza: aver tenuto insieme il gruppo che ha chiuso imbattuto la scorsa stagione, con la conferma di ben otto elementi, a cui vanno aggiunti due nuovi arrivi: un’ala-forte fisica come Diego Benzoni nonché una certezza per la categoria come Sebastian Vico. Ci sono novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico, con l’arrivo del nuovo vice allenatore Filippo Ceccarelli, che affiancherà, assieme a Luca Camporesi, coach Tumidei. Infatti è proprio dall’artefice della promozione che i Baskérs ripartono, anche se lui non è propriamente d’accordo: "Io posso preparare bene le partite, ma poi sono i giocatori che vanno in campo e sono loro a essere i veri protagonisti. Per vincere serve una squadra forte gestita da un bravo allenatore; non ricordo di aver mai visto una squadra scarsa con un allenatore competente vincere il campionato".

Lo spirito con cui si deve affrontare la stagione alle porte deve essere quello di chi vuole prima di tutto divertirsi e godersi al massimo un’esperienza nuova e, si spera, esaltante. Soprattutto perché fino a pochi anni fa l’idea della B Interregionale non sfiorava nemmeno le menti di chi i Baskérs li ha fondati. Tra questi c’era anche colui che oggi è il presidente, Cristhofer Gardelli: "Se mi avessero detto, in quella serata all’America Graffiti, che saremmo arrivati fino a qui in così poco tempo non ci avrei mai creduto. Alcuni anni fa uno dei fondatori del club mi chiese scherzosamente cosa sarebbe successo se fossimo arrivati in serie B. Allora io gli risposi che probabilmente sarebbe stata la fine, perché quella categoria sarebbe stata davvero troppo alta per noi. Oggi invece ci affacciamo con solidità a questa nuova avventura e questo ci dà soddisfazione e ci lascia ben sperare per il futuro".

s.b.