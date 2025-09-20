Bazzani "Gruppo costruito nel segno di Caja"

Uomo di sport, uomo di Effe. Dal suo scranno in prima fila Fabio Bazzani ha un punto di vista privilegiato sul mondo della Fortitudo, la sua seconda pelle e la lucida follia della sua vita, per citare un noto striscione.

Bazzani, prime impressioni sulla squadra? "Che ci potesse essere rivoluzione era immaginabile. L’anno scorso è stata un’annata condizionata da una falsa partenza che ha vincolato tutto il resto. Poi Caja ha provato a metterci la pezza, ma non è stato facile. E’ stata una stagione travagliata".

Però la squadra ha portato Cantù a gara-cinque. "Assolutamente, ma i primi tre mesi sono stati condizionanti e la squadra forse era poco propensa alle caratteristiche del coach".

A differenza di questa, non crede? "Ha fatto la squadra con Flavio Portaluppi ed è un organico più simile a lui, tenendo in considerazione il budget. Una rosa più consona e mi pare di percepirlo e sentirlo dalle sue parole. Poi il giudice supremo è il campo".

Dispiaciuto per alcune dichiarazioni di chi è andato via? "Fa parte del gioco e ognuno sente la sua campana, quando le separazioni non sono idilliache il giocatore guarda il suo punto di vista. Ma onestamente non ne farei una questione più grande di quella che è. Però era necessario cambiare un marchio ed è stato fatto. Collimando budget e caratteristiche dei giocatori".

Benvenuti stagione finita, sembra una sciagura. "Intervenire cambiando un assetto è un modo di mettere una pezza che nessuno poteva prevedere. Se hai lavorato un mese in una certa maniera e poi devono scalare i giocatori è un processo che è rallentato".

Le piace Matteo Imbrò? "È la pezza migliore che potevamo mettere per riparare il vestito. Indiscutibilmente uno di valore che sa giocare, ma non è un cinque ed è un rattoppo".

Fantinelli ha prolungato e nel 2027 farà 9 anni in Fortitudo. "Conosce il mondo e ce l’ha dentro, ha sposato questi colori ed è sia la nostra polizza assicurativa sia il braccio armato del coach. Sa cosa vuol dire giocare e saprà trasferire la mentalità ai nuovi: è un garante".

Cosa deve cambiare rispetto all’anno scorso? "Diciamo che l’assetto cambia dal momento che il coach sceglie in prima persona i giocatori che sopportano i suoi carichi. Qualche situazione che l’anno scorso hai pagato, quest’anno non la paghi perché il coach ha scelto i profili più idonei".

Il dibattito societario estivo può influenzare la squadra? "Se un giocatore riceve lo stipendio deve pensare a palestra e campo, quello che succede di sopra non deve condizionarlo. Lui deve performare in campo".

Che campionato si aspetta? "La Supercoppa, ma non perché è la Effe è uscita, è precampionato a tutti gli effetti e secondo me non è indicativa. Il livello della A2 non è mai stato così alto e se vogliamo si è allargato il gap fra le prime 9 e le altre. Le prime 3-4 hanno un altro passo, poi c’è un numero cospicuo di squadre forti, tra le quali noi, Brindisi e Forlì".

Cosa servirà? "Essere continui. Poi non sarà facile vincere in trasferta".