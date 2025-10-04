Brunamonti, che assist. "Il dna italiano del gruppo arma vincente della V nera. Questa squadra divertirà»

"Non l’ho vista ancora all’opera. Faccio fatica a dare una valutazione complessiva". Il fatto, però, è che Roberto Brunamonti è l’essenza della pallacanestro. Con la Virtus ha vinto tutto (con l’eccezione dell’Eurolega) da giocatore. Da allenatore, per pochi mesi, ha trionfato in Coppa Italia (1997). Poi, da vice presidente, s’è rifatto anche in termini di Coppa dei Campioni (due). Se c’è uno che può parlare di Virtus, questo è Roberto. Che non a caso, in Spagna, chiamano ‘Il leggendario’.

Come le sembra la Virtus?

"Una squadra costruita da Dusko Ivanovic e da Paolo Ronci, con intelligenza e con un senso preciso. Però alcuni di questi ragazzi nuovi, li conosco poco. E prima di sbilanciarmi, vorrei vederla all’opera".

Virtus con una forte impronta italiana.

"E questo non può che farmi piacere. Una scelta importante".

Chi le piace, in particolare?

"Non è un segreto per nessuno che Alessandro Pajola sia sempre stato un mio pallino. Poi ho visto e ammirato la crescita di Momo Diouf. Sono proprio contento per lui, per la Virtus e per la Nazionale".

C’è anche Akele.

Conosco Nicola da tempo. E’ un ragazzo straordinario. Sempre con il sorriso sulle labbra, disponibile. Quando viene chiamato in causa lui c’è sempre. E con ottimi risultati".

In più la Virtus si è assicurata Niang.

"Spero che lo lascino in pace".

In che senso?

"Si sono create grandi aspettative dopo l’Europeo. E’ un ragazzo di valore. Ma facciamolo giocare e magari sbagliare senza grandi pressioni. Mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle. Sono sicuro che saprò ritagliarsi uno spazio importante".

E arrivato Canka.

"Lo ricordo giovanissimo, non che adesso non lo sia, con la Nazionale di Sacchetti. Venne chiamato per un test. Mezzi fisici e atletici di tutto rispetto".

Poi il ‘vecchio’ Hackett.

"Un’assicurazione. Un ragazzo che sa sempre cosa fare. Ripeto, mi piace la scelta che ha fatto la Virtus di puntare su uno zoccolo duro italiano. Sarà importante".

E’ arrivato Vildoza.

"E’ un argentino, la Virtus con gli argentini ha scritto pagine di storia importanti. In più conosce bene Vildoza. Sono sicuro che farà bene".

Come bomber è stato scelto Edwards.

"E’ stato il cannoniere dell’ultima Eurolega. Ha 20 punti nelle mani, non sono pochi. La Virtus l’ha scelto per questo. Credo sia un buon punto di partenza. In ogni caso, come ho detto, la matrice italiana è importante. Credo che la squadra potrà togliersi diverse soddisfazioni".

Anche se è cambiata parecchio.

"Ha smesso Belinelli, sono andati via Shengelia, Cordinier e Clyburn. Polonara – al quale va il mio più sincero augurio di guarigione, dopo il trapiano – ha dovuto fermarsi. La Virtus è ripartita e mi sembra, anche se non l’ho vista all’opera, che abbia operato delle scelta oculate. Sarà il campo a dire se sono giuste. Ma…".

Dica.

"Credo che un allenatore come Dusko Ivanovic non si discuta. Ha vinto ovunque. Ha vinto anche con la Virtus, con un gruppo che non aveva costruito lui. Ha le sue idee e, giustamente, le porta avanti. Seguiamolo con fiducia".