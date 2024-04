Campedelli: "Il talento non basta, serve crederci sempre"

Nicola Campedelli, chissà quanti ricordi.

"Impossibile dimenticare i miei anni nel settore giovanile bianconero e la loro importanza nel mio percorso di crescita. Capisco bene l’entusiasmo di questi ragazzi oggi. Hanno disputato davvero una grandissima stagione. Finora, con tre gare ancora da giocare, prima della Supercoppa con la Cremonese, ne abbiamo persa soltanto una, peraltro nei minuti finali e in tante occasioni abbiamo vinto con almeno due gol di scarto".

Partiamo dall’inizio.

"La scorsa estate abbiamo cominciato a preparare il campionato con le idee molto chiare. L’importanza di essere al piano superiore era ovviamente chiara a tutti. Come era chiara la consapevolezza di avere a disposizione un buon gruppo, che avrebbe potuto giocarsela a pieno titolo. Ma un conto è dire, un altro è fare. Questa squadra ha anche fatto, meritandosi sul campo i complimenti e le attenzioni frutto di un lavoro nel quale niente è stato lasciato al caso. Ringrazio di cuore tutto il mio staff, composto da professionisti di primo piano, che hanno lavorato in maniera instancabile per tutta la stagione, portando un apporto decisivo. Questo successo è di tutti".

Che dice della squadra?

"Quando arrivi in Primavera, l’ultima tappa del settore giovanile, è chiaro che hai alle spalle un grande percorso, fatto di impegno, di sacrifici e di risultati raggiunti. Che però di certo ancora non bastano. E’ legittimo che chi arriva fin qui guardi anche al mondo dei ‘grandi’, sperando di trasformare la passione della vita in una professione. Cesena sotto quest’aspetto è l’ambiente ideale, ma serve essere chiari: riuscire a fare ‘il grande salto’ non è affatto facile. La strada da fare è ancora molto lunga".

La concorrenza è tantissima. "Quanti ragazzi sognano di fare i calciatori? Basta questo".

Cose serve per mettere la freccia?

"Prima di tutto la determinazione. So bene che è impossibile mantenersi ai massimi livelli per tutto il tempo. Lo so perché anche io ho avuto momenti altalenanti, ma quello che ha fatto la differenza è stata la caparbietà con la quale sono rimasto sul pezzo, seguendo i consigli dei miei allenatori e facendo di tutto per farmi trovare sempre pronto. Ecco, la chiave è lì".

Di treni ne passano pochi. "Qualcuno può avere più occasioni di altri, ma il punto è che anche quando sembra che i riflettori siano puntati da un’altra parte, può presentarsi improvvisamente l’opportunità giusta. E ogni chance può essere quella decisiva. E’ qui che l’ambiente del Cesena Calcio riesce a garantire un importante appoggio in più".

Il ruolo di quest’anno dei giovanissimi in prima squadra è eclatante.

"E’ di quello che parlo. Shpendi, Berti, Francesconi, Pieraccini, David, sono tutti ragazzi in pratica coetanei di chi gioca in Primavera. La consapevolezza che il mondo dei ‘grandi’ sia a un passo e che sia realmente raggiungibile, è forte. E’ una fonte motivazionale importantissima. Ma, torno al nocciolo, non è affatto scontata".

I suoi ragazzi chiedono consigli al Campedelli ex calciatore?

"Faccio di tutto per mettere a disposizione la mia esperienza e le mie conoscenze. E’ proprio per questo che adoro allenare. C’è chi deve concentrarsi sul miglioramento delle doti fisiche o atletiche e chi invece deve crescere in particolare sotto il punto di vista mentale. Non è facile, ma è importante. Lo staff tecnico è qui per dare una mano".

Nel vostro caso c’è da correre su due binari che non sempre sono paralleli: curare la crescita dei singoli e allo stesso tempo ottenere grandi risultati di squadra.

"Il vantaggio principale che abbiamo avuto è quello di poter contare su un gruppo molto omogeneo, composto da tanti atleti di talento, in grado di tenere l’asticella sempre alta, in partita, ovviamente, ma soprattutto in allenamento. Misurarti con giocatori forti è il modo migliore per crescere in fretta. Vale ovviamente anche per gli avversari. Quelli che abbiamo incontrato quest’anno e quelli che ci saranno nel campionato di Primavera 1. Che, per inciso, sono i migliori d’Italia".

Non c’è solo la Primavera, anche le altre squadre del vivaio raccolgono risultati importanti.

"E’ essenziale per dare continuità ai progetti, potendo contare su annate sempre molto competitive. La prima squadra, tornando in serie B, ci ha dato una grossa mano: anche il vivaio dalla prossima stagione potrà confrontarsi con un panorama più competitivo".

La prima squadra. Com’è il rapporto con mister Toscano?

"I contatti tra i due gruppi sono costanti, a partire dall’organizzazione quotidiana: qualche nostro ragazzo che raggiunge i ‘grandi’ per gli allenamenti e viceversa . Il ruolo dei dirigenti, a partire da quello di Colacone, è essenziale. E sta portando frutti importanti".

E l’anno prossimo?

"Ci penseremo. Ci faremo trovare pronti. Ora pensiamo a chiudere al meglio questa grande stagione. Ce lo siamo meritati".

Le feste vanno di moda, come le magliette celebrative, con la grafica gemella. In quelle della prima squadra c’è la B, formata dalle parole di Romagna Mia. In quelle della Primavera c’è un numero. 1. Primavera 1.

Luca Ravaglia