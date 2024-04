Campionato italiano. Mezza maratona: tricolore paralimpico

L’Half Collemar-athon, la mezza maratona (21 km e 97,5 metri) con partenza dalla piazza del Comune di Mondolfo e arrivo all’Arco di Augusto a Fano, sarà valida in questa edizione 2024 come Campionato Italiano Paralimpico di specialità. A organizzare il Campionato per conto delle federazioni nazionali paralimpiche Fispes e Fisdir è l’associazione polisportiva Anthropos presieduta da Nelio Piermattei (foto), il quale evidenzia: "Siamo orgogliosi di organizzare all’interno di una manifestazione così importante i Campionati Italiani di mezza maratona, che assegneranno i titoli tricolori nelle varie categorie. Non ho esitato nemmeno un secondo nell’accettare la proposta di prevedere un evento paralimpico alla 20esima edizione della ‘Maratona dei Valori’. Sin da subito ho percepito la totale disponibilità a darci sostegno e collaborazione per realizzare questo progetto che coniugherà sport e sociale".