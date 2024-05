Carrozzeria Emiliana in ottica green: "Così riduciamo l’inquinamento"

La Carrozzeria Emiliana è una realtà territoriale nata nel 1935 che negli ultimi anni ha deciso di investire sempre di più in attrezzature di ultima generazione. Oltre ad aumentare la qualità e l’efficenza produttiva, l’importanza aziendale è che i materiali avessero le caratteristiche per diminuire l’impatto del Co2 sul pianeta.

"Siamo partiti nel 2021 con l’installazione di un impianto fotovoltaico per poi arrivare ad oggi ad installare un forno Cmc Raptor di ultima generazione che utilizza per essiccazione dei prodotti vernicianti una tecnologia a raggi infrarossi (non utilizza gas metano) che viene alimentato dal suddetto impianto fotovoltaico", spiegano dall’azienda Luca e Filippo Ortolani, aperta in via Selice, 106, a Imola.

Inoltre, in concomitanza di tutto ciò abbiamo scelto per i nostri prodotti vernicianti una multinazionale leader nel settore che potesse garantirci il nostro obiettivo. Il gruppo Basf con marchio Glasurit serie 100, l’unico ad oggi che, come livelli di Voc (ossia inquinamento), non ha eguali, rimanendo sotto i 250 g/l, ovvero il 40% sotto del limite legale".

La visione aziendale adesso e per il futuro è di proseguire "in un progetto che porti l’azienda al raggiungimento di un obiettivo sempre più “green”. Questa determinazione è possibile grazie al network ’Auto 180’ di cui facciamo parte: un network formato solo da imprenditori carrozzieri selezionati e con un obiettivo comune delineato da un principio etico ben definito. Il nostro obiettivo è la sicurezza stradale determinata da un processo di riparazione ben definito e rispettando le normative indicate dalle case costruttrici di auto", concludono dalla Carrozzeria Emiliana.