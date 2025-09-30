Cennerilli: «La Palestra Trave, la nostra essenza»

Dopo il ritrovo e i classici saluti di benvenuto con relativa consegna del materiale, il gruppo guidato da coach Vincenzo Mastrangelo e dai suoi collaboratori Simone Roscini e Manos Kallimanis (nuovo scoutman) ha cominciato a lavorare in palestra con sedute fisiche al mattino e tecniche al pomeriggio, sotto la regia dello staff guidato da Daniele Marchetti. Presentazione in grande stile poi alla Corte Malatestiana dove la società ha messo in mostra i propri atleti e snocciolato numeri importanti: 600 tesserati, oltre 30 tecnici coinvolti, più di 500 partite in stagione e Palas Allende sempre pieno quando gioca la serie A. Senza dimenticare i vari tornei nazionali e internazionali giovanili che ormai da anni permettono a Fano di crescere anche a livello turistico. Tutta l’attenzione è però concentrata sull’Essence Hotels di serie A2: «Quest’anno vogliamo fare un passo in più rispetto alla tranquilla salvezza conquistata nella passata stagione – afferma il confermatissimo coach Vincenzo Mastrangelo – vorremmo intanto salvarci il prima possibile per poi puntare a qualcosa di più». Il campionato sarà equilibrato e molto complicato: «La qualità delle squadre si è alzata – continua Mastrangelo – ma anche noi siamo migliorati. Vogliamo giocarcela con tutti, il nostro pubblico ci darà la spinta decisiva». Parola poi al Presidente Emidio Cennerilli che vuole sottolineare una cosa: «È vero, c’è la prima squadra che per noi è importante – dice Cennerilli – ma vorrei invitare tutti ad andare ogni tanto alla Palestra Trave, è lì la nostra essenza. I tanti tesserati e i giovani che ogni giorno vengono ad allenarsi». Il Presidente virtussino poi chiarisce: «Non è che vogliamo restare in serie A2 per cinquant’anni – conclude Cennerilli – tutto ciò è però legato alla presenza di un palasport adeguato e ciò rimane uno degli obiettivi di questa amministrazione comunale. Vi deve essere a questo proposito un percorso condiviso, la Virtus Fano c’è».