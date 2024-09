Cento, un nuovo ciclo. Scommesse e risparmio. Ma il veterano Delfino è il faro per la salvezza

di Mauro Paterlini

La quinta stagione consecutiva in serie A2, sesta complessiva se si aggiunge quella disgraziata culminata con la retrocessione del 2019 (era il debutto in categoria per i colori biancorossi e fu una stagione da incubo), inizia per la Benedetto XIV Cento, per il secondo anno targata Banca Sella, come l’alba di un nuovo ciclo.

Un anno zero, dopo stagioni ricche di soddisfazioni, che hanno messo Cento nella cartina geografica del basket che conta, cogliendo tanti ’scalpi’ di prestigio e arrivando al massimo storico, ovvero il secondo posto in regular season e la finale di Coppa Italia, nella magica annata 2022/2023.

Era la squadra di Matteo Mecacci in panchina e Ivan Belletti come direttore sportivo, con Giovanni Tomassini capitano e un organico che raggiunse livelli di alchimia e coesione probabilmente irripetibili. Difficile fare meglio di un gruppo che rimarrà nella storia biancorossa, ma l’imperativo è guardare avanti, e dopo un’ultima stagione di alti e bassi (conclusa comunque senza mai rischiare la retrocessione, pur dando l’impressione che il giocattolo si stava rompendo), si è scelto di cambiare tutto o quasi, dando un occhio al bilancio e tagliando considerevolmente il budget.

Resta al timone Gianni Fava, e non poteva essere altrimenti, perchè questo ciclo porta in primis il suo nome ben impresso nella storia biancorossa, da quando nel 2018 riuscì per la prima volta a portare Cento in serie A2. E lo fa con una compagine arricchita e volti nuovi anche in società, e dietro la scrivania. Dopo la parentesi con Giulio Iozzelli, è arrivato come general manager da Nardò il bolognese Renato Nicolai, avvicinatosi a casa dopo tante stagioni in giro per l’Italia, tra serie A e serie A2 (Ferrara, Torino, Fortitudo, Sassari e Brindisi sono solo alcune tappe della sua carriera dirigenziale).

Volto nuovo anche in panchina, con Emanuele Di Paolantonio a ricevere la pesantissima eredità di Matteo Mecacci. Il coach abruzzese, dopo stagioni positive da capo allenatore in A2, era finito in B1 a Imola e in estate, alla chiamata della Benedetto, non ha esitato a raccogliere questa scommessa pur di salire nuovamente di categoria. Perchè di scommessa si tratta, dato che il girone è unico e, con sole venti squadre salvarsi nella prossima A2 sarà davvero durissima, tra piazze storiche, nobili decadute che arrivano dalla serie B e società che vogliono progettare il salto.

LE CONFERME

Sono solo due rispetto alla scorsa estate. Non andate a buon fine le trattative con Moreno e Mussini, alla fine gli unici due confermati sono Carlos Delfino, neo capitano, e Lorenzo Benvenuti. Il 42enne argentino non ha bisogno di presentazioni: ormai è un centese acquisito e molte chances salvezza passeranno dalla sua leadership e dalla sua classe. Il pivot livornese, reduce da un lungo stop per infortunio, ha ’spalmato’ un contratto oneroso e ha bisogno di rilanciarsi dopo un anno praticamente senza giocare.

GLI USA

Un volto nuovo per l’Italia e uno invece più conosciuto. Il primo è Stacy Davis, pivot di stazza, ma non troppo alto, che dopo una vita in giro per il mondo (nell’ultima stagione dominava nella A2 giapponese) vuole consacrarsi anche nel nostro Paese. Giocatore atipico, in grado di segnare da fuori e di attaccare anche dal palleggio, la sua duttilità potrebbe essere un punto di forza per Cento. Più ’usato sicuro’ l’esterno scelto da Nicolai: si tratta di Terry Henderson, guardia già vista in A2 a Verona e Latina, con buoni risultati.

I VOLTI NUOVI

Sono tanti, per esigenze di bilancio, alcuni sono scommesse e altri arrivano dalle scorie di una retrocessione. Il play titolare è il figlio d’arte Berdini, che dopo stagioni da comprimario a Cantù, vuole dimostrare di poter prendere in mano la cabina di regia della Sella. Un veterano per questo campionato è il friulano Nobile, in grado di svariare senza problemi negli spot di 1 e 2 e buon difensore, mentre canestro facile e cambio di ritmo dalla panchina verrà chiesto a Sperduto. Il terzo lungo sarà Nicolas Alessandrini, classico 4 che sa aprire il campo con il tiro da tre punti, mentre a chiudere il roster saranno il giovanissimo play Tanfoglio e il quarto lungo Tamani, che arriva dalla B1 di Roseto. Obiettivo? Salvarsi, possibilmente senza troppi patemi.