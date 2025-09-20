Cento vuole volare in alto. Con la coppia Davis-Devoe

di Giovanni PoggiBenedetto, la storia continua. Per la sesta stagione consecutiva l’avventura di Cento proseguirà in Serie A2, laddove da tempo ha già piantato la sua bandierina, diventando un punto fisso nella geografia del basket italiano. Anche per quest’anno l’obiettivo sarà la salvezza, prima la si raggiunge e poi si vedrà, ma le carte in regola per evitare un arrivo trafelato al traguardo e gustarsi panorami più sereni e suggestivi in volata, magari sognando un posto nei play-in, ci sono tutte. A partire dall’allenatore, il confermatissimo Emanuele Di Paolantonio, alla seconda stagione di fila all’ombra del Guercino a capeggiare un gruppo in missione, allestito con esperienza ed astuzia a sei mani assieme al presidente Fava e al gm Nicolai, anche lui inserito il maggio scorso nella lista delle certezze su cui ripartire. La spina dorsale c’è dunque, la stessa che tra campo e scrivania è stata capace di uscire brillantemente dalle difficoltà di inizio (una vinta e sei perse di fila subito) e metà stagione scorsa, tra infortuni e bruschi addii, come quello di Delfino, dopo il quale Cento però ha spiccato definitivamente il volo. Coppia che vince non si cambia quindi, uno dei motti più popolari dell’estate biancorossa, tradotto con la permanenza del duo Usa Davis-Devoe: una scelta rara per la categoria e nel basket di oggi, due sicurezze. Il primo, Davis, pivot bonsai arrivato un’estate fa dopo aver letteralmente girato il mondo (Giappone, Messico, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Francia e Filippine), si è rivelato uno dei crac della scorsa stagione: 18 punti e quasi 7 rimbalzi a partita, mostrando pericolosità non solo nel pitturato ma anche sul perimetro, uomo-chiave nei finali punto a punto. Il secondo invece, Gabe Devoe, guardia 29enne del North Carolina, non necessita presentazioni essendo ormai un habitue della lega, già assaporata con Piacenza, Verona e Orzinuovi, oltre a quella della Benedetto, che indossa da dicembre dopo aver preso il posto della meteora Henderson. Tra le conferme, anche i playmaker rampanti Berdini e Tanfoglio, giovani tutto sprint ed energia. Gioventù ma anche esperienza a servizio della Sella, quella che per certo porterà il sempreverde bolognese Matteo Montano, che si è riavvicinato a casa ritrovando tra l’altro Renato Nicolai, con cui già aveva condiviso un lungo passato in Fortitudo. Nel ruolo di "3" due volti nuovi, il classe 2000 Conti, ala cresciuta a Trento con cui in tempi recenti ha disputato anche l’Eurocup, e il riminese Scarponi, 21enne tiratore di belle speranze l’anno scorso ad Agrigento in B, con 13 di media. Intrigante e tutto il pacchetto lunghi: il veterano Abdel Fall e il romano Tiberti, protagonista della promozione con Roseto e pronto a mettersi in luce al piano superiore, fungendo da riferimento per Massimiliano Moretti, quest’anno a tutti gli effetti parte del roster, come prima alternativa nel ruolo di ala forte.