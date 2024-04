Cesena, che Primavera!. I ’baby’ sono già grandi

Ci era passato anche lui, da quel campo circondato dal silenzio delle prime colline cesenati, da quell’ambiente che come dicono le frasi fatte sembra una grande famiglia, da quegli staff tecnici abituati a coltivare il talento dei ragazzi del territorio come in pochissime altre parti d’Italia sanno fare. Ci era passato anche Nicola Campedelli, che nel settore giovanile del Cesena ci era cresciuto, spiccando poi il volo verso la prima squadra, la nazionale under 20 e 21 e la serie A. Ne ha viste tante Campedelli, ne ha anche vinte tante, ma anche ora a 45 anni compiuti, si tiene stretto il suo sorriso sereno, da eterno ragazzo, accompagnato da una cortesia difficile da ritrovare guardandosi attorno, non solo nel mondo del pallone. Campedelli l’aria del vivaio bianconero l’ha respirata a pieni polmoni, sfruttando al meglio ogni chance passata dalle sue parti. Ora Campedelli è allenatore, per la prima stagione della squadra di punta del settore giovanile, la Primavera, che da Primavera 2 sta per diventare Primavera 1. Se solo il Benevento fosse inciampato a La Spezia. Così sabato mattina Campedelli era ancora lì, su quei campi che conosce a memoria, davanti alla sua squadra (che conosce a memoria) che passeggiava 4-0 contro il Bari. Una volta c’erano ‘le radioline’, adesso c’è internet. Dunque nella panchina romagnola c’è chi aggiorna costantemente il telefono sulla pagina degli eventi. Il Benevento vince mentre i minuti passano, superando il 90’. Al Cesena serve almeno un pareggio. E il pareggio arriva, arriva cinque minuti dopo la fine dei tempi supplementari. I baby del Cavalluccio sono appena diventati irraggiungibili. Esplode la festa. Con in mezzo a tutti Nicola Campedelli, circondato dal suo staff , che si gode i frutti di una stagione praticamente perfetta. Bravo lui, bravi tutti. Il Cesena torna a far compagnia ai grandissimi.