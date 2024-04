Cesena Il calcio non è solo bianconero

Il Cesena è il sole attorno al quale ruotano tanti satelliti, in questo modo si potrebbe fotografare il fatto che in Romagna, e nel cesenate in particolare, sono attive tante società dilettantistiche.

In questo momento la squadra più vicina al Cesena è la Sammaurese che sta disputando la nona stagione di fila in serie D, i giallorossi sono la squadra che tenne a battesimo il nuovo Cesena del dopo fallimento. In questo momento la squadra allenata da Taccola sta lottando per non dover passare dai playout nel percorso che porta alla salvezza .

Nel campionato di Eccellenza militano Gambettola, Diegaro e Savignanese, i gialloblù di Savignano sono appena retrocessi al termine di una stagione al di sotto delle attese. Rischia molto anche il Diegaro allenato da Fabio Cucchi, ex difensore del Cesena.

Alla prima storica stagione in Eccellenza della sua storia il Gambettola di Marco Bernacci, anche lui per anni calciatore del Cesena, sta lottando per garantirsi un posto nei playoff. Nel campionato di promozione c’è una squadra che porta addosso i colori bianconeri che ha appena vinto il suo campionato: è la Sampierana, legata al Cesena anche dal fatto che San Piero da anni ospita il ritiro pre campionato del cavalluccio e la Sampierana è il primo avversario nelle amichevoli estive.

In questo torneo milita anche il Bakia Cesenatico, la squadra al momento più in vista parlando di categoria della città, il Bakia è allenato da Marcello Faedi con cui collabora Michele Benedetti, figlio di Corrado Benedetti. Milita in questo campionato, o meglio militava anche la Due Emme di Mercato Saraceno che però attualmente è penultima e condannata alla retrocessione. Sono molte le formazioni del cesenate che caratterizzano il girone H della prima categoria, quella meglio piazzata è il Roncofreddo che è praticamente certo di disputare i playoff.

Qualche speranza di arrivare agli spareggi la coltiva ancora il Gatteo, mentre il Granata si trova in posizione tranquilla rispetto alla zona retrocessione nella quale invece sono coinvolte il Bagno di Romagna e la Polisportiva Sala. Ulitimo e ormai retrocesso è invece il Villamarina. Nel girone O della seconda categoria si sono date battaglia per tutta la stagione due società storiche del calcio cesenate. Alla fine la vittoria ha sorriso al Ronta che si era aggiudicata anche la coppa battendo il Rumagna.

Fra le due, in campionato si è intromesso il Collinello ma il duello che ha tenuto banco a lungo è stato appunto quello fra il Ronta di Siviero e il Rumagna allenato da Simone Salsi, due società storiche si diceva che hanno sempre tenuto in primo piano il settore giovanile.