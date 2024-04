Cesena Il lavoro paga. Anche col fiatone

"Non ho mai faticato così tanto. A carichi di lavoro così pesanti non ero proprio abituato".

Era il mese di agosto quando in un’intervista Luigi Silvestri pronunciò queste parole riferendosi alla preparazione che stava svolgendo, la prima in bianconero visto che la stagione precedente era arrivato a gennaio dal Siena. Quando si dice però che il lavoro paga.

Quella preparazione evidentemente così robusta è servita a far sì che il Cavalluccio sia arrivato alla fine della stagione con tanta birra nelle gambe e, soprattutto, senza aver avuto mai cali fisici nell’arco del campionato e senza mai essere stata sovrastata atleticamente dagli avversari.

Un menù di lavoro dosato dal preparatore atletico Andrea Nocera che quando ha steso il programma di sicuro ha tenuto conto oltre che del materiale umano a disposizione, a anche del fatto che il Cesena aveva come obiettivo la promozione diretta e la continuità di rendimento era per questo condizione imprescindibile.

Il rovescio della medaglia può essere una partenza con il freno a mano tirato proprio causa di muscoli imballati dal troppo lavoro e con più il giocatore ha una struttura importante più questo problema può essere accentuato.

La sconfitta di Olbia, la prima giornata, può essere letta anche in questa chiave, non a caso tra i bianconeri più in difficoltà ci fu Giuseppe Prestia, uno che poi, nell’arco del campionato, non ha mai ceduto il passo a nessuno.

Se la preparazione è efficace lo si vede anche sotto l’aspetto degli infortuni. Ed anche qui il Cesena ha vissuto un’annata quasi record. Pochissimi infatti i problemi muscolari che hanno privato Domenico Toscano di giocatori importanti. Tolta la lunga assenza, 4 mesi, di Andrea Ciofi per un intervento agli addominali, gli infortuni più rilevanti sono stati gli stiramenti di Corazza e De Rose, entrambi fuori per quattro giornate e quello di Saber che lo ha costretto anche lui a guardare per 4 partite dalla tribuna, ma in mezzo ci fu il rientro forse troppo affrettato a Carrara. Poi ancora Ogunseye e Varone fuori tre partite per affaticamenti vari e Piacentini che invece accusò problemi a una coscia dopo l’esordio di Olbia e stette fuori per tutto il mese di settembre. Per l’ex Modena poi un altro stop in questo ultimo scorcio di campionato a giochi però ormai fatti.

Anche per i giovani Pieraccini e Shpendi qualche problema nel corso della stagione, tutte cose però trascurabili. Un plauso va rivolto quindi a chi ha definito la strategia degli allenamenti a cui si deve doverosamente aggiungere lo staff di massaggiatori e fisioterapisti che hanno contribuito a tenere i muscoli tonici ed efficienti.