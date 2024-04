Cesena Il sogno americano è in Romagna

Diciamoci la verità con una domanda che in fondo in fondo cova nella testa di tutti i tifosi e appassionati: ma cosa c’entrano gli americani con il Cesena Calcio?

Posta questa domanda, che ancora non ha una risposta e chissà se l’avrà mai, va però ricordato che John Aiello dal suo sbarco in Romagna è stato quello che a un Cesena vincente ha sempre creduto più di tutti e sempre con convinzione ed ottimismo.

Certo, è stato tanto assente dalla Romagna, per un certo periodo addirittura sembrava che si fosse fatto di nebbia e che fosse scomparso, ma in realtà da New York e dal New Jersey continuava quasi quotidianamente ad occuparsi di faccende bianconere, essendo in contatto con gli uomini sul campo, su tutti con il direttore Fabio Artico.

Però gli americani sulla plancia di comando, quel 20 dicembre 2021 quando il passaggio del 60% delle quote transitò dai vecchi e fantastici 30 soci-salvatori ai nuovi acquirenti, in realtà erano due: John Aiello e Robert Lewis.

Sembravano grandi amici e pareva che andassero d’amore e d’accordo. E chissà, forse per un po’ di tempo le cose sono andate veramente così.

Lewis, vivendo a Pesaro, era molto più presente in zona rispetto ad Aiello che faceva la spola fra Cesena e la costa orientale degli States.

Poi i rapporti cominciarono a deteriorarsi fino al punto che il Cesena sembrava appartenere a due padroni: Robert Lewis da una parte e John Aiello dall’altra che procedevano con progetti e idee diverse su due linee parallele.

Alla fine la battaglia l’ha vinta Aiello che ha estromesso l’ex amico e socio immettendo nella governance del club suo fratello Michael d altri soci e amici, questa volta però tutti uniti. John delegava a Michael, ma soprattutto ad Artico.

Gli americani se da un lato si erano ridotti di numero, dall’altro si erano moltiplicati, ma questa volta tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

Alla fine John ha trionfato. Anzi, a trionfare è stato il Cesena, ma John è stato colui che nella B e nella vittoria ci ha sempre creduto e che nell’indimenticabile serata di sabato 30 marzo era davvero il più contento di tutti.

Nei concitati attimi finali dopo la decisiva vittoria contro il Pescara definitivamente ed indelebilmente timbrata dal gol di Pierozzi, John era davvero stremato come se in campo avesse giocato anche lui.

Era anche comprensibilmente emozionato, ma soprattutto era felice, contento, soddisfatto, sia per aver mantenuto la parola data quel 20 dicembre 2021, sia per aver centrato l’obiettivo che si era prefissato, ma anche e soprattutto per aver regalato una gioia immensa a una tifoseria incomparabile, a una città calda ed accogliente, a una piazza che stava aspettando il ritorno in B da troppo tempo e dopo aver sofferto sportivamente troppo.

Cesena, la Romagna e i romagnoli ti entrano nel cuore, ti conquistano e John non è stato esente da questo magico incantesimo. E infatti le parole che ha usato dopo il fischio finale che ha sancito il ritorno del Cavalluccio nella cadetteria, gli sono uscite spontaneamente senza filtri e riflessioni e di conseguenza vere e sincere. Si è definito "orgoglioso della squadra e della città, contento, grato e felice per tutte queste persone, per i tifosi, per l’allenatore, per la squadra e per tutti coloro che lavorano nel club che hanno fatto il grosso del lavoro. Noi siamo stati solo ‘i custodi’ del club". Potevano sembrare parole banali, ma osservandolo e soprattutto sentendolo, non lo erano affatto. Erano parole che venivano dal cuore, colme di affetto, riconoscenza ed empatia.

Nei confronti di persone che fino a circa tre anni fa non sapeva nemmeno chi fossero e che oggi invece sono diventate una parte importante per lui e di lui: tutti i tifosi del Cesena che John Aiello, italo-americano quasi 50enne, ha imparato a conoscere, ad apprezzare e forse anche ad amare. Perché Cesena è così.

La città ti attrae, la sua atmosfera ti inebria, ma la sua gente ti conquista. E sai che non la scorderai mai più.

Non sappiamo quale sarà il futuro di John Aiello. Di un fatto però fin da ora possiamo essere ragionevolmente certi: Cesena non la scorderà mai. E comunque la domanda iniziale resta: cosa c’entrano gli americani con il Cesena Calcio? Qualcuno potrebbe rispondere, forse giustamente: è solo business. Però business alla romagnola, fatto col cuore.