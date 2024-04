Cesena La vittoria del dodicesimo uomo

Le cose più belle non sono quasi mai le più facili. Con questo spirito, dicendo che essere un tifoso del Cesena è bellissimo, si è già detto tutto. In effetti sostenere la causa del Cavalluccio, tolti gli ultimissimi tempi, è stato tutto tranne che semplice. C’è stato da soffrire, eccome, a partire dal luglio del 2018, quando la società fallì creando prima di tutto fortissime incertezze sulla rinascita stessa dei colori bianconeri della Romagna. Non è stato facile ripartire dalla D e non lo è stato nemmeno metabolizzare una serie di bocconi amarissimi arrivati a raffica a braccetto con tutte le partecipazioni ai playoff di C, sistematicamente conclusesi senza lieto fine.

Quest’anno per fortuna i playoff non sono serviti e in effetti di grattacapi durante la stagione ce ne sono stati davvero pochissimi. Sul campo, l’unico che merita di essere citato è il passo falso inziale sul terreno di Olbia, alla prima di campionato. Era ancora estate, pare una vita fa. E’ stato affrontato con lo spirito che contraddistingue le nostre abitudini e che racconta di un manipolo di fedelissimi pronti a inanellare una combinazione tremenda di aerei e bus durata ore, sonni mancati e ugole consumate.

Per il Cesena questo e altro, anche in capo al mondo, altro che in Sardegna. Da dove peraltro la squadra ha appena fatto ritorno per la seconda volta dopo la trasferta a Sassari contro la Torres che nelle tabelle iniziali avrebbe potuto magari essere decisiva e alla quale invece i bianconeri si sono approcciati con 19 punti di vantaggio e appena due gare ancora da disputare. Ci sono stati i derby col Rimini, in casa e fuori, quelli sì un gran divertimento accompagnato da una pioggia di gol.

E dire che dopo lo sgambetto rifilato dai biancorossi in Coppa Italia c’era già qualcuno in riviera che pregustava l’inizio dello sgretolamento delle certezze della squadra di mister Toscano. Spiace per lui, ha visto male.

Mentre la squadra vinceva e convinceva il problema principale è così diventato quello di avere la possibilità di assistere dal vivo agli incontri, opzione tutt’altro che scontata, viste la categoria, le capienze degli stadi, le scelte di altri club e, non certo per ultime, le decisioni prese in materia di ordine pubblico.

Restando sul derby a Rimini, i tagliandi per la trasferta evaporarono in pochissimi minuti, lasciando tanti a becco asciutto e con un forte amaro in bocca, tanto che poi a Pesaro nelle settimane successive i gruppi ultras per protesta proprio verso i pochi ticket disponibili decisero di non entrare.

Non entrarono neanche ai tempi del match casalingo col Pontedera, anche se in quel caso la ragione è da ricercare nel lancio delle bombe carta che a Pescara erano esplose, lanciate dal settore romagnolo, a ridosso di due steward. Come conseguenza la gara del 20 gennaio (vinta 4-0) venne disputata con la Curva Mare chiusa. Niente spettacolo dunque? Nemmeno per sogno. La tifoseria organizzata si diede appuntamento fuori dai cancelli, per sostenere comunque la squadra anche senza poter accedere all’impianto, cantando e gustandosi il poker dagli schermi dei telefonini.

Niente da fare nemmeno il 3 febbraio, quando la vittoria contro la Fermana arrivò nel silenzio di uno stadio a porte chiuse, a causa della squalifica arrivata in seguito all’invasione di campo del padre di Cristian Shpendi. Gli ultras, per protestare contro la ‘tessera del tifoso’ non sono entrati nemmeno a Ferrara contro la Spal. E’ stato un vero peccato. Perché non sono questi i messaggi dei quali una città ha bisogno e perché dover rinunciare a godersi uno spettacolo in presa diretta per chi da anni aspettava questi momenti è stata una beffa. Anche se poi col passare delle settimane le occasioni per rifarsi gli occhi ci sono state, eccome. Fino all’apoteosi contro il Pescara, alla festa finalmente celebrata in casa e alla consapevolezza di aver staccato di un abisso tutto e tutti. Dunque essere un tifoso del Cesena non è facile, anche quando si vince sempre. Ma quest’anno è stato davvero bellissimo.