Cesena, per un anno super, aggiungi la coppa. La stagione dei record non è ancora finita

Va bene, niente più record assoluto di punti per la serie C. Il pareggio di domenica scorsa a Sassari contro la Torres ha cancellato la possibilità di superare la mirabolante quota di 96 brevettata lo scorso anno dal Catanzaro, cifra che può in ogni caso essere ancora raggiunta dai bianconeri in caso di vittoria contro il Perugia nell’ultima gara della stagione. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

E qui serve entrare nel merito della faccenda: squadra e staff tecnico stanno lottando per prendersi tutto quello che ancora è rimasto sul piatto, con uno spirito da grande gruppo, quello che fa la differenza tra quelli bravi e quelli vincenti.

Perché vincere aiuta a vincere e perché una volta che hai quel tipo di approccio, anche non raccogliere il massimo da una partitella in famiglia ti rovina l’umore. Bene, benissimo e avanti tutta, con la consapevolezza che la stagione è tutt’altro che finita.

Perché anche senza playoff ci sarà da restare impegnati per altre tre settimane, andando a caccia della Supercoppa della Serie C, messa in palio nella sfida a tre tra le vincitrici dei gironi: a fare compagnia ai bianconeri ci saranno il Mantova e la Juve Stabia. La formula prevede che ogni squadra affronti una volta ognuna delle altre due, quindi due partite a testa, una in casa e una fuori e un turno di riposo. Alla fine, chi ha collezionato più punti si prende il trofeo. Per ora ci si ferma a questo, perché gli accoppiamenti e le date dei turni di riposo verranno stabiliti in un sorteggio in programma al termine della stagione regolare.

E’ chiaro che la portata principale della stagione è già stata servita – ed è stata digerita con gran gusto da tutto il popolo bianconero – ma è altrettanto evidente che il pepe resta ancora sul tavolo e le vacanze possono aspettare. Vale sia per la squadra che per i tifosi, che sul tema si stanno confrontando già da giorni, con pareri che spesso vanno nella stessa direzione: una volta che si entra nella storia, tanto vale farlo per bene, prendendosi tutto il possibile, a partire dai segni tangibili. Una Supercoppa è tremendamente concreta. Lo sa chi la alza al cielo, chi deve trovare spazio per mettersela in bacheca e chi la vede abbinata ai colori della propria fede sportiva, negli almanacchi di domani e davanti agli occhi di oggi. Ecco perché all’assalto del trofeo bisogna partecipare tutti, quelli in campo e quelli fuori.

Così, se da una parte c’è chi sospira: "La Supercoppa di C… Dove eravate quando ci qualificammo per la Uefa?", c’è chi – più che legittimamente - replica, partendo prima di tutto dal fatto che i dati anagrafici non possono essere una colpa. E in ogni caso la storia è sempre storia. Vincere è sempre vincere.

In definitiva quello che serve ora non è pensare a quello che è stato, ma a quello che può tornare a essere, un passo alla volta. Col prioritario intento di lasciarsi alle spalle – a lungo – il mondo della serie C. Il modo migliore per prendere commiato dalla compagnia è farlo con stile, portandosi a casa un ricordo che non è un soprammobile, ma un biglietto da visita che vale il "Nel 2023-2024, in C nessuno è stato meglio del Cesena".

E’ un certificato di autostima e un avviso per quelli al piano superiore: chi sta arrivando, non ha alcuna intenzione di fare da comparsa.