Cesena, pericoli scampati. Flop e rivelazioni del 2024

La scorsa estate il Cesena veniva da tutti inserito nel lotto delle favorite per la vittoria del suo girone, naturale visto che aveva chiuso il campionato precedente in seconda posizione ad appena due punti dalla Reggiana. Ma il gruppo di quelle che nei pronostici partivano con l’ambizione di salire in serie B era ben nutrito: c’era l’Entella che aveva chiuso la stagione 2022/ 23 in terza posizione con gli stessi punti del Cesena che aveva lo scontro diretto a favore.

Poi molti vedevano le due retrocesse dalla B, ovvero Spal e Perugia, determinate a risalire fra i cadetti e se non bastassero queste dal girone C era appena emigrato il Pescara di Zeman.

Poi di solito dietro le favoritissime ci sono le potenziali rivelazioni, in questo gruppo anche stando alle quote dei bookmaker trovavano posto Carrarese, Ancona e più defilata la Juventus Next Gen che aveva perso buona parte dei giovani che si erano messi in luce la stagione precedente. I pronostici non sempre vengono confermati da quello che succede in campo; il Cesena ha vinto il campionato ma poi dietro quasi tutte hanno trovato sul loro cammino un sacco di problemi.

E poi ogni stagione porta in luce una rivelazione, e questo senza dubbio è il campionato della Torres che si è assicurata il secondo posto e il titolo non così trascurabile di unica avversaria rimasta imbattuta da parte dei bianconeri.

Il flop più evidente è quello che riguarda la Virtus Entella, dalmomento che i liguri sono appena sopra la zona playout. Al termine della gara di Coppa Italia dello scorso agosto, Gennaro Volpe, allora tecnico dell’Entella, disse che la società stava ringiovanendo la rosa per abbassare i costi. L’operazione avrà avuto benefici per il bilancio, sul fronte sportivo di sicuro no, certamente ha inciso la stagione molto sotto tono di Santini che ha segnato solo due reti. La Spal era partita subendo tre sconfitte nelle prime sei giornate di campionato, eppure era tornato Antenucci uno che a Ferrara aveva lasciato un ricordo splendido. Come sempre quando le cose non vanno si cambia allenatore: via Di Carlo per far posto a Leonardo Colucci, mossa rivelatasi inefficace tanto che a febbraio la Spal era terzultima a quel punto è tornato Di Carlo che ha guidato la squadra ad un gran finale; salvezza raggiunta e playoff mancati di poco.

Il Pescara sicuramente ha pagato i guai di salute che hanno messo fuori causa Zdenek Zeman: dopo un primo stop il tecnico a febbraio ha subito un intervento chirurgico. La panchina è stata affidata a Bucaro, secondo di Zeman ma i risultati hanno costretto il presidente Sebastiani a chiamare Emmanuele Cascione, certo anche le contestazioni della piazza nei confronti della società non hanno aiutato.

Anche a Perugia il clima fra i tifosi e il presidente Santopadre non è idilliaco, la squadra affidata a Francesco Baldini pur non partendo a marce altissime; ventuno punti nelle prime undici giornate aveva una certa continuità visto che la prima sconfitta è arrivata alla dodicesima giornata. Poi però gli umbri si sono allontanati molto dalle prime posizioni e anche qui è arrivato un cambio in panchina: dalla Primavera è stato promosso in prima squadra Alessandro Formisano che esordì proprio contro il Cesena con una netta sconfitta. Il Perugia comunque si è qualificato per i playoff visto che ha raggiunto la quarta posizione in classifica.