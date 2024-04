Cesena, un anno in foto

La strada verso il successo era iniziata con un passo falso. Il primo impegno del campionato del Cesena targato 2023-24 è a Olbia in Sardegna, contro una squadra che sulla carta non dovrebbe impensierire gli ospiti arrivati col patentino di squadra che farà di tutto per cambiare l’esito delle precedenti stagioni, tutte conclusesi nel peggiore di modi ai playoff. Il debutto però aziona le sirene d’allarme: il Cavalluccio perde 2-1 (il gol di Ogunseye che arriva per ultimo al 73’non fa che ampliare i rimpianti) praticamente evitando di giocare il primo tempo.

La doccia gelatissima però serve a sciogliere dal torpore, tanto che da lì in avanti il Cesena ingranerà il pilota automatico: il debutto in casa è il 19 settembre, quarta giornata del torneo, quando in Romagna arriva l’Ancona, tramortito da un poker servito da Silvestri, doppio Corazza e Cristian Shpendi. Le conferme arrivano in fretta. Il 27 settembre, sempre all’Orogel Stadium si recupera la seconda giornata, contro la Spal. La Spal è forte, la Spal punta alla B. La Spal perde 3-1. Così si arriva al derby col Rimini, vero ago della bilancia di ogni tifoso. I ‘cugini’ provano a mostrare i muscoli e passano in vantaggio con Lamesta, dopo di che arrivederci, il Cesena segna cinque volte con l’intermezzo della seconda, ininfluente, marcatura ospite. Vincere un derby in questo modo è più di un tripudio. Ora il Cesena corre, ma corre sempre da secondo, perché la capolista Torres non perde colpi. O per lo meno non li perde fino alla sedicesima giornata, quando la Fermana obbliga gli isolani al pareggio. Il Cesena invece piega la Juve Next Gen (Pieraccini al 68’) e mette la freccia. E’ il soprasso che si rivelerà decisivo. E poco importa che lo scontro diretto casalingo del 17 dicembre finisca 1-1 (Shpendi viene subito raggiunto da Fischnaller): il Cesena, come faceva Pantani, ha tolto la bandana e si è alzato sui pedali.

Luca Ravaglia