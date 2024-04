Cesena, una squadra tutta di titolari. La profondità della rosa è stata decisiva

La forza del gruppo dietro i successi e i record bianconeri di questa stagione. Domenico Toscano lo ha ribadito ogni qualvolta si è presentata l’occasione: lo spogliatoio unito e il poter contare in ogni momento anche su chi non trovava il campo con continuità, ha permesso di non abbassare mai la forza d’urto in ogni partita affrontata. In pratica il tecnico calabrese si è trovato in mano una rosa di venti titolari pressoché intercambiabili, che ha consentito di superare le emergenze e spesso di cambiare in corsa il volto di gare altrimenti bloccate.

Un esempio per tutti, il derby a Rimini del 9 febbraio, una partita già delicata di per se stessa e arrivata in un momento della stagione cruciale, con la Torres ancora pericolosa.

Il Cavalluccio giunse a quella gara con assenze importanti: Varone e Silvestri squalificati, De Rose e Kargbo acciaccati e anche se in panchina di fatto inutilizzabili. Morale, formazione inedita con a centrocampo la coppia Francesconi-Saber e in difesa Piacentini, uno che fino a quel momento aveva visto il campo di rado. Risultato: il Cesena giocò una della migliori partite della stagione, Saber in particolare sfoderò una prestazione super, la pratica si chiuse già nel primo tempo con i gol di Adamo e Shpendi.

Ampia possibilità di scelta per l’allenatore determinata anche, o forse soprattutto, dall’esplosione dei giovani diventati in fretta adulti e spesso anche decisivi. Se normalmente i ’ragazzini’, soprattutto nelle squadre che puntano in alto, sono utilizzati come alternativa occasionale ai titolari più esperti, nel Cesena la consuetudine si è invertita con Shpendi, Pieraccini, Francesconi ,Berti diventati a suon di prestazioni positive le prime scelte, senza dimenticare David anche lui impiegato spesso e volentieri, e i presunti titolari che hanno assunto il ruolo di innesti eccellenti a partita in corso.

Questo ha allungato notevolmente la lista della scelte per Domenico Toscano e il tutto si è tradotto in continuità di rendimento senza quei cali fisici o psicologici che in una stagione sono considerati quasi fisiologici. Se si considera con lo scorso anno Francesconi aveva visto il campo appena 7 volte per un totale di 289 minuti giovati, Pieraccini 2 (180 minuti) e David era stato chiamato in causa solo 5 minuti per l’esordio a San Donato Tavarnelle, Tommaso Berti era in prestito alla primavera della Fiorentina e a Cristian Shpendi veniva preferito il fratello Stiven, comunque sempre un giovane del vivaio, il divario con questa stagione in cui per tutti quanti si va ben oltre le 20 partite giocate, salta agli occhi.

Non c’è crescita dei giovani, però, senza un ambiente sano e dei ’vecchi’ disposti anche a farsi da parte senza minare lo spogliatoio. E qui si ritorna al discorso iniziale: la chiave del successo va cercata ne gruppo forte e coeso dove tutti si sentono titolari. Una ricetta, questa, da riproporre anche in serie B.