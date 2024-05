Circuito, Bacchilega guarda al futuro: "La nostra visione è a 360 gradi"

Da quando il Comune ha affidato in concessione l’Autodromo al Con.Ami sono passati oltre dieci anni. Un periodo nel quale, dopo tante difficoltà, l’Enzo e Dino Ferrari ha iniziato una nuova vita anche grazie a forti investimenti pubblici.

Oggi alla presidenza del Consorzio c’è Fabio Bacchilega, che a proposito del ritorno del Gran premio di Formula 1 nel fine settimana parla di un evento per "lasciare dietro le spalle i brutti ricordi" legati all’alluvione del 2023 e mettere in vetrina "le eccellenze di una terra unica dal punto di vista paesaggistico, economico, imprenditoriale, culturale e artistico".

Presidente Bacchilega, quali sensazioni per il ritorno del Gp di Formula 1 dopo il rinvio della gara dello scorso anno per l’alluvione?

"Quelle di una grande opportunità per lasciare dietro le spalle i brutti ricordi e le paure per tornare a guardare al futuro con fiducia. È stata un’annata particolarmente probante per il nostro territorio. L’alluvione è una ferita che, a queste latitudini, non si è ancora rimarginata. Gli allagamenti in pianura e le frane in collina hanno causato danni rilevanti e la ricostruzione caratterizzerà la progettualità dei prossimi mesi in molti dei comuni della zona. Davanti ad uno scenario di devastazione di tale portata, lo sport è passato giustamente in secondo piano. La popolazione, però, ha dato l’ennesima prova della propria indole di operosità per ripartire. Una risposta tempestiva che incarna alla perfezione l’essenza resiliente della nostra gente".

Quanto è importante, per il territorio del Con.Ami, un evento dalle enormi ricadute come il Gp di F1?

"I numeri parlano chiaro e, come riportano studi condotti sul tema, l’appuntamento del 2022 ha generato un beneficio economico sul territorio, diretto e indiretto, pari a 274 milioni e 167mila euro. Una cifra significativa che ricade in buona parte, evidentemente, su Imola e sull’area operativa del Consorzio. Strutture ricettive sold-out e la possibilità di regalare una vetrina internazionale alle eccellenze di una terra unica dal punto di vista paesaggistico, economico, imprenditoriale, culturale e artistico. Il tutto all’interno di quella MotorValley che tutto il mondo ci invidia. Dalla volontà di trasformare queste peculiarità in traino di promozione e attrazione turistica, è nato il progetto ‘Terre & Motori’. Un contenitore all’interno del quale valorizzare, a livello internazionale, il territorio con i suoi luoghi da scoprire ogni giorno dell’anno. E in tal senso, la crescente polifunzionalità dell’autodromo acquisisce un peso specifico notevole. Il circuito come attrattore di eventi e iniziative congeniali per calamitare flussi di visitatori capaci di generare lavoro e indotti economici".

Su cosa si sono concentrati gli interventi del Consorzio sull’Autodromo Ferrari e quali i progetti principali per il futuro?

"Si tratta di una visione progettuale a 360 gradi richiesta dalla continua evoluzione del pianeta motorsport. Un tema, che comprende continui investimenti, portato avanti in modo concreto dal direttore Giacomo Capuzzimati e dal settore immobiliare del Con.Ami. Si va dagli interventi manutentivi della pista alla sezione dell’accoglienza tra hospitality, sala stampa, tribune, torre, servizi igienici e asfaltature dei parcheggi. Senza dimenticare la salvaguardia ambientale con quelle barriere acustiche capaci di mitigare l’impatto sonoro degli eventi motoristici in pista. Il futuro riguarderà la progettazione e la realizzazione della copertura della terrazza sopra ai box. Poi ci sarà la nuova ‘Casa degli eventi’ con la riconversione del compendio immobiliare alla Tosa".

Quali carte dovrà e potrà giocarsi Imola in sede di rinnovo del contratto?

"Imola ha un compito solo: farsi trovare pronta come ha fatto in questi anni. Da un lato ci sono gli interventi di miglioria richiesti, soprattutto in chiave ospitalità, dall’altro le condizioni economiche in grado di materializzare le firme sul contratto. Nel piano triennale di Con.Ami abbiamo già inserito i due milioni di euro di contributo per la gara del 2026. Un segnale importante per dimostrare che il territorio c’è ed è già pronto".