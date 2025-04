Da Button a Kubica e Giovinazzi. Gli ex del Circus vogliono stupire

Sono tanti i piloti che prenderanno il via alla tappa di Imola del Wec 2025 con un passato, più o meno glorioso, in Formula 1. Il più titolato è, senza dubbio, Jenson Button con i suoi oltre 300 Gran Premi disputati nella massima serie automobilistica alla guida di Williams, Benetton, Renault, Bar, Honda, Brawn e McLaren. Quindici vittorie, 50 podi, 8 pole position e un titolo di campione del mondo conquistato nel 2009 al volante della Brawn.

Novantanove gettoni e una vittoria per il polacco Robert Kubica tra i big della Formula 1 dal 2006 al 2010, con i colori di Bmw Sauber e Renault, poi Williams (2019) e Alfa Romeo (2021). Nel mezzo, i postumi del brutto incidente in una competizione rallystica del 6 febbraio 2011 che cambiò le sorti della sua carriera da promesso sposo Ferrari. A proposito del Cavallino Rampante, ecco Mick Schumacher. Figlio del sette volte campione del mondo e mito Ferrari Michael, il tedesco ha corso nella top class nel 2021 e 2022 con la Haas non andando oltre la 16esima piazza finale nella classifica piloti della specialità. Quota tricolore nelle mani di Antonio Giovinazzi, terza guida della Ferrari nel 2017 ma in F1 anche con Sauber e Haas nel corso della stessa annata, prima dell’intesa triennale con Alfa Romeo Racing.

Per lui, un totale di 62 Gran Premi corsi con il 17°posto conclusivo come miglior risultato in graduatoria nel 2019 e 2020. Tra gli altri ex protagonisti nell’Olimpo automobilistico, ed ora di scena nel Wec, pure Kamui Kobayashi, Nick De Vries, Sebastien Buemi, Michael Christensen, Sebastien Bourdais, Paul Di Resta, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne e Kevin Magnussen che ha all’attivo ben 185 partenze a bordo di Mclaren, Renault e Haas.

Mattia Grandi