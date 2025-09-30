Da Candi a Omoruyi, ottime conferme e gradite novità

L’allenatore marchigiano Andrea Pistola ha a sua disposizione un organico che è stato leggermente allungato rispetto alla scorsa stagione, proprio alla luce di una nuova annata che metterà la sua squadra di fronte a una interminabile serie di impegni sul doppio fronte campionato - CEV Challenge Cup. Il calendario del campionato prevede infatti numerose partite infrasettimanali, cui si aggiungeranno, da fine novembre, anche le partite (e le trasferte in Europa) di coppa. A differenza degli anni scorsi, fortunatamente si parte da una ottima base di conferme: la capitana Sonia Candi (miglior muro dello scorso campionato), la schiacciatrice Gaia Giovannini (campionessa del mondo con la nazionale azzurra, sesta migliore ricevitrice e settima migliore battitrice), l’opposta Erblira Bici (quarta migliore realizzatrice), il libero Chiara De Bortoli (terza migliore ricevitrice), nonché la schiacciatrice Federica Carletti e il libero pesarese doc Alice Feduzzi, preziosissime per il loro costante contributo a partita in corso. Ad esse si sono aggiunte l’altra schiacciatrice azzurra campionessa del mondo Loveth Omoruyi, la palleggiatrice (anche lei pesarese doc) Valentina Bartolucci, la centrale croata Bozana Butigan, la schiacciatrice romena Adelina Ungureanu, la centrale canadese Nyadholi Thokbuom, la palleggiatrice spagnola Raquel Lázaro Castellanos (già a Vallefoglia anni fa) e le due giovani bulgare Mikaela Stoyanova (opposta) e Tsvetomira Mitkova (centrale), provenienti dal Levski Sofia con cui la Megabox collabora da un paio di stagioni.