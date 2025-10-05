Dal ‘Papero’ all’ascesa di Diouf, quanto talento

di Gabriele

Oltre mezzo secolo di Storia, quasi tutta nell’elite del basket, più della metà in serie A. Frutto anche della cura data, fin dai primordi al vivaio. Nel contempo la struttura societaria e, fattore non secondario, il "bel vivere" che si respira nella nostra città hanno consentito al team biancorosso di coltivare e lanciare tanti giocatori di livello, alcuni autentici campioni, ma anche essere scelto da tanti veterani come luogo per dare rinnovato impulso alla propria carriera, con ancora la voglia, per dirla alla Tennyson "di combattere e di non cedere, con la stessa tempra di un tempo". Al primo gruppo sono indiscutibilmente tre campioni: due reggiani purosangue, uno di adozione. In ordine cronologico, Piero Montecchi, Gianluca Basile e Nicolò Melli.

Il popolare ’Papero’ lo lancia in prima squadra, giovanissimo, Mondo Vecchi. In breve tempo diventa attore in pianta stabile della Reggio che prima sfiora e poi conquista, la serie A2. Montecchi diventerà pedina fondamentale dello scacchiere delle gloriose Cantine Riunite. Da cui spiccherà il volo per divenire il direttore d’orchestra dell’Olimpia Milano, che guiderà alla conquista di 1 scudetto, 1 Coppa dei Campioni e una Intercontinentale. Gianluca Basile arriva invece, adolescente, da Ruvo di Puglia. Non è un talento nato, ma la sua etica del lavoro e la dedizione al basket sono encomiabili. Lo spingono, per dire, a chiedere di svolgere le guardie del servizio militare, allora obbligatorio, in notturna, per poter prendere il treno da Firenze al mattino, allenarsi a Reggio, e tornare in caserma alla sera. Una vita di sacrifici premiata, dopo l’esplosione in canotta biancorossa, con l’approdo alla Fortitudo, allora nell’elite del basket europeo, e successivamente al Barcellona dove trionfa in Eurolega. Un trofeo che Nicolò Melli, il golden boy della palla a spicchi reggiana, riuscirà a vincere solo la passata stagione, coronamento di una carriera strepitosa che sale in rampa di lancio nella stagione 2008/2009 quando, a 17 anni, domina in biancorosso l’A2 prima di un bruttissimo infortunio. Che rallenta, ma non ferma, il suo percorso.

Da Reggio, che lo ha messo in evidenza, approderà a Milano. Anni non semplici prima del suo affermarsi in Germania, dove affina la sua classe, per poi diventare top player europeo in Turchia e quindi spiccare il volo in Nba. Dove trova meno gioie ma accumula esperienza che gli servirà per tornare all’Armani, e divenirne leader indiscusso, e quindi di nuovo al Fenerbahce. Detto dei campioni, in Pallacanestro Reggiana si formano e si affermano tanti altri validi atleti che daranno lustro al basket italiano e alla Nazionale. Tra loro Angelo Gigli, Achille Polonara, Amedeo Della Valle. Oggi promettono molto bene i prospetti Momo Diouf, alfiere azzurro e reduce da una grande stagione con la Virtus, e Momo Faye, che dopo avere fatto il bene biancorosso giocherà l’Eurolega con Parigi. Anche in tema di stranieri la Pallacanestro Reggiana è stata importante per almeno un paio di bei nomi made in Usa. Un tris, se inseriamo nel gruppo nientemeno che Kobe Bryant, il compianto campionissimo Nba che affinò i suoi fondamentali, tra i 10 e i12 anni, nella ’cantera’ biancorossa. Ma all’epoca era davvero un bambino e nessuno avrebbe ipotizzato i suoi futuri exploit. Devono invece ringraziare Reggio, già da professionisti, giocatori del calibro di Terrel Mc Intyre, che con quel 10/10 da 3 punti nella vittoria con la Virtus Bologna nel derby del 2006 e per l’ottima stagione che disputò, finì nell’orbita della Siena dei trionfi e Jalen Reynolds, scovato dal ds Frosini mentre giganteggiava a Recanati in A2, e grazie all’annata in Grissin Bon, lanciato nell’olimpo del basket che conta. Per quanto riguarda infine i grandi campioni che a Reggio hanno vissuto una seconda giovinezza l’elenco è da togliere il fiato.

Due nomi su tutti, il ’professore’ Mike Mitchell, che insegnò basket al PalaBigi, e in giro per l’Italia, per sette stagioni di fila, dimostrandosi anche Uomo di altissima levatura, e Bob Morse, che chiuse in pompa magna la sua carriera proprio qui, deliziando via Guasco con le sue giocate e la sua mira. A seguire l’epopea di Rimantas Kaukenas, trascinatore tecnico ed emotivo della Grissin Bon delle 2 finali scudetto raggiunte e del trionfo in Eurochallenge. In questa categoria anche due nomi italiani molto importanti: Pino Brumatti, che dopo le vittorie a Milano contribuì in maniera notevole a consolidare Reggio ad alti livelli e Alessandro Frosini. Che nonostante la schiena ormai distrutta contribuì in maniera rilevante a salvare la squadra dalla serie B nel 2011 e poi, dietro la scrivania, fu l’artefice con patron Landi delle squadre che proiettarono Reggio ai nuovi successi.