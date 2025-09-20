Di Paolantonio, atto secondo. Il coach è pronto a stupire ancora: "Responsabilità, fiducia, ambizioni»

Di Paolantonio c’è. Prima il rinnovo, meritato, fino al 2027 e annunciato ad inizio giugno, e poi la costruzione del roster, gravitata attorno a lui e al gm Nicolai. Responsabilità, ma anche fiducia e ambizione, le tre parole per far grande la Benedetto nel campionato che verrà e le stesse tre che lo hanno accompagnato lungo tutto il suo cammino durante la stagione scorsa, quando raccolse l’importante eredità lasciata da Mecacci, tra promozioni, salvezze, playoff e il raggiungimento di una storica finale di Coppa Italia, guadagnandosi col tempo la credibilità dopo una partenza tutta in salita. "Complicatissima – l’ha definita –. Assieme a Vigevano e a Piacenza eravamo la squadra con meno budget della lega, poi, causa infortuni e assenze, siamo stati costretti a partire di rincorsa. Ma grazie alla fiducia che il club ha riposto in me e agli sforzi che ha fatto sul mercato, siamo riusciti a tenere la barra dritta".

Ora, superato a pieni voti il primo test di un’A2 agguerritissima a 20 squadre, di cui la metà costruite per fare il salto, Di Paolantonio e i suoi ragazzi hanno il desiderio di fare ancora meglio, ma sempre con umiltà: altra dote del coach. "Stiamo lavorando duro, puntando forte verso i risultati che tutti noi ci auguriamo di raggiungere e che questa piazza merita". Così ’Dipa’, per tutti ormai, davanti ai mille presenti alla Festa di Cento alla scoperta ufficiale della squadra, a consolidare un legame diventato sempre più forte con città e i tifosi, che fin da subito non gli hanno fatto mancare l’apporto, specialmente quando le cose non andavano a dovere. Poi, ecco i risultati e una connessione diventata sempre più stabile e costante, fino a quel 27 aprile tra lacrime e sudore, e Forlì schiantata davanti ad una Baltur Arena straboccante di gioia. "Ci tenevo a far notare che siamo veramente tanti, ancora di più dello scorso anno, chissà che non sia di buon auspicio per la stagione – ha aggiunto sul palco della festa –. Sono molto contento del lavoro fatto in estate dalla società, che ha allestito un gruppo di ragazzi di ottimo livello e confermato nomi importanti già facenti parte del nucleo del campionato scorso. Vi aspetto domenica 21, per chi ci seguirà in trasferta, ma soprattutto vi aspetto a casa il 28, il nostro fortino dovrà essere ancora più agguerrito e impenetrabile". La società e tutta Cento credono in ’Dipa’, lui è pronto per stupire ancora.

Giovanni Poggi