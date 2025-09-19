Di Paolantonio sicuro, la coppia Davis-Devoe promette un nuovo show

Di Paolantonio e i suoi ragazzi: pronti per una nuova missione. Dopo la salvezza, voluta, desiderata e impacchettata durante la passerella finale nell’ultima casalinga contro Forlì, schiantata davanti a una Baltur Arena in festa, la Benedetto è già al lavoro per il bis, alla sesta stagione consecutiva in A2.

Squadra che vince non si cambia, o quasi, il motto in vista dell’annata che verrà, lanciato del presidente Fava e della dirigenza, capeggiata dal gm Renato Nicolai, che ha confermato coach e spina dorsale del gruppo che pochi mesi fa ha centrato il traguardo, nonostante una partenza choc (una vinta e sei perse di fila) e qualche variazione di roster in corso d’opera, compreso l’addio illustre di Carlos Delfino, dopo il quale Cento ha spiccato il volo.

E allora, oltre a coach Emanuele Di Paolantonio, guida tecnica abile e apprezzata, puntuale è arrivata anche la conferma del duo americano Davis-Devoe: una scelta rara in A2 e in generale nel basket di oggi, ma pensata per dare continuità e agevolare il lavoro di tutti, facendo affidamento su due certezze per la categoria. Il primo, Davis, pivot bonsai arrivato un’estate fa dopo aver girato il mondo (Giappone, Messico, Polonia, Slovacchia, Ucraina, Francia e Filippine), si è rivelato uno dei top della scorsa stagione, da 18 punti e quasi 7 rimbalzi, mostrando pericolosità non solo in area, ma anche sul perimetro, spesso e volentieri uomo-chiave dei biancorossi nei finali in volata.

Il secondo Gabe Devoe, guardia ventinovenne del North Carolina, non necessita di particolari presentazioni, essendo ormai un habitue della lega, già assaporata a lungo con le canotte di Assigeco Piacenza, Verona e Orzinuovi, oltre a quella della Benedetto, che indossa dallo scorso dicembre dopo aver preso il posto della meteora Terry Henderson. Tra le conferme, i playmaker rampanti Berdini e Tanfoglio, giovani tutto sprint ed energia, ora con sulle spalle un anno più e la giusta personalità per dettare tempi e gioco dalla cabina di regia. Gioventù, ma anche esperienza a servizio della Sella, quella che porterà il sempreverde bolognese Matteo Montano, che si è riavvicinato a casa sposando il progetto centese e ritrovando sulla scrivania Nicolai, con cui già aveva condiviso un lungo passato in Fortitudo.

Nel ruolo di ’tre’ due volti nuovi, il classe 2000 Luca Conti, ala cresciuta a Trento con cui in tempi recenti ha disputato anche l’Eurocup, e il riminese Scarponi, ventunenne tiratore di belle speranze l’anno scorso ad Agrigento in B, segnando 13 abbondanti di media a partita.

Intrigante e tutto da scoprire il pacchetto di lunghi, formato dal veterano Abdel Fall e dal romano classe 1997 Edoardo Tiberti, protagonista della promozione ottenuta dalla B con Roseto e pronto oggi a giocarsi tutte le sue carte al piano superiore, fungendo da riferimento per Massimiliano Moretti che, da aggregato nella passata stagione, farà a tutti gli effetti parte del roster, come prima alternativa dalla panchina nel ruolo di ala forte.