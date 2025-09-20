Diego Terenzi. Il ritorno del pesarese:: "Sento la responsabilità»

C’è un pesarese alla guida del Loreto in questo primo anno di serie B Nazionale. E non è uno qualunque: figlio dell’indimenticato Rudy, è nipote di Roberto, che sarà il vice della squadra.

Come mai questo ritorno?

"Mi ha stimolato il fatto di poter tornare a casa ed essere al fianco dei miei amici e della famiglia, ma soprattutto la volontà con cui il Loreto mi ha voluto, mostrandomi interesse fin dal primo momento in cui sapevano di iscriversi alla B nazionale, mettendomi quasi al centro del progetto. È stata una trattativa davvero molto semplice".

Essere pesarese la carica di maggiori responsabilità?

"Sì certo, ma non sento nessuna pressione anche perché, dopo anni un po’ sfortunati a livello fisico, è quello che cercavo. Conosco bene il campionato e quindi questo ruolo mi piace e mi carica allo stesso tempo".

Quali impressioni alla vigilia del campionato?

"Le impressioni sono buone: sono rimasti solo tre giocatori del nucleo dello scorso anno ai quali se ne sono aggiunti altri al primo anno in questa categoria. Il precampionato ha alternato momenti positivi ad altri meno, ma è naturale, ci serviva per conoscerci e metterci nelle migliori condizioni per arrivare pronti alla prima di campionato".

Come pensa che risponderà la città?

"Spero che Pesaro risponda, so che la campagna abbonamenti sta andando bene e sono felice perché la società si è impegnata molto a promuovere la squadra quindi mi aspetto che ci siano tante persone a vederci: so quanto possa incidere il fattore campo e quindi faccio un appello a chi non ha ancora fatto l’abbonamento di venirci a sostenere perché tutti insieme ci sarà da divertirci".

Il fatto che il vice allenatore sia zio Roberto che effetto fa?

"Avere mio zio in panchina è bello, in primis è un aiuto per la squadra poiché col suo passato da giocatore può dare suggerimenti a tutti; per quanto riguarda me, è sempre il primo a gioire quando faccio bene ma anche il primo ad arrabbiarsi e darmi un consiglio quando qualcosa non va. Sono orgoglioso è un po’ emozionato nel vederlo ogni domenica accanto a me".

Beatrice Terenzi