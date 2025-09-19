Direttore tecnico, il ruolo affidato all’icona Garelli

Il roster di Faenza a cominciare dai registi: Alberto Fragonara (2004, confermato), Matteo Rinaldin (2006, dalla Falconstar Monfalcone, B Interregionale). Le guardie sono Carlo Fumagalli (1996, da Aurora Desio, B Nazionale), Marco Santiangeli (1991, dalla Virtus Roma, B Nazionale), Luca Bianchi (2007 da Raggisolaris Academy), Nicolò Dellachiesa (2006, Raggisolaris Academy), Federico Gorgati (2007, da Raggisolaris Academy), Valerio Tartaglia (2006, da Raggisolaris Academy).

Le ali piccole Fabio Stefanini (1993, Scandone Avellino, B Interregionale), Raffaele Romano (2002, Juve Caserta, B Nazionale), Enrico Vettori (2004, da Basket Jesi Academy, B Nazionale), Omar Al Alosy (2007, dalla Raggisolaris Academy).

Le ali grandi Falilou Mbacke (2004, dalla Scaligera Verona, A2), Petar Camparevic (2007, dalla Raggisolaris Academy). I centri Valerio Longo (2004, dalla Bakery Piacenza, B Nazionale), Thomas Van Ounsem (1999, dalla Luiss Roma), Andrea Baldini (2006, dalla Raggisolaris Academy).

L’allenatore è Lorenzo Pansa, il primo assistente Matteo Pio, il secondo Leonardo Agriesti. Il direttore tecnico è Luigi Garelli. I preparatori fisici sono Nicola Bosi e Riccardo Fort. Mentre i fisioterapisti sono Lorenzo Dall’Agata, Nicola Fabbri, Stefano Lega.