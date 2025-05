Domani tutta la città andrà di corsa ’StraFerrara’, oltre seimila iscritti: "Nuovo record e tante sorprese"

Un’edizione da record per la StraFerrara 2025. Attesa per l’appuntamento podistico ludico motorio – domani con partenza alle 10 da Corso Martiri – organizzato dall’associazione polisportiva Fluo Run Asd. Patrocinato dal Comune, con il supporto di Avis, Uisp e sponsor privati e che vede come media partner Il Resto del Carlino e Radio Bruno. All’Autosalone Cavour, tra i principali partner, sono stati illustrati tutti i dettagli con l’assessore allo sport Francesco Carità, Davide Tenan in rappresentanza della Fluo Run e il titolare dell’Autosalone Stefano Lunghini. "Un evento – così il rappresentante del Comune – che, grazie alle oltre seimila presenze annunciate, è diventato di richiamo nazionale. Con gli organizzatori si è instaurato un rapporto di collaborazione che ha permesso di preparare al meglio il tutto, anche con grande attenzione al percorso. E siamo contenti che questo sia mirato al tema dell’inclusività".

Giunta alla quarta edizione, la StraFerrara continua a crescere nei numeri. "Un’edizione che vede una grandissima partecipazione – conferma Tenan – e registra il record di iscritti. Il percorso unirà sport, socializzazione le meraviglie storiche di Ferrara. La StraFerrara si conferma un appuntamento imprescindibile per tutti gli amanti della corsa, camminata e del benessere fisico". La manifestazione prevede partenza e arrivo in Corso Martiri della Libertà, con due percorsi di 5 e 13 chilometri tra le mura e il centro.

Nel dettaglio, i 5 chilometri, aperto a tutti, famiglie, bambini, persone con disabilità e agli amici a quattro zampe: Corso Martiri, Piazza Trento Trieste, Porta Reno, via Piangipane, attraversamento di via Bologna, sottomura di via Baluardi, via Bartoli, attraversamento di via San Maurelio, via Marco Polo, sottomura di via Caldirolo, attraversamento di via Pomposa, Piazzale Medaglie d’Oro, Corso Giovecca e arrivo.

I più allenati si potranno cimentare sui 13 chilometri con un percorso che all’inizio resterà uguale: partenza da Corso Martiri, poi Trento Trieste, Porta Reno, Piangipane, attraversamento di via Bologna, sottomura di Baluardi, via Bartoli, attraversamento di via San Maurelio, Marco Polo, sottomura di via Caldirolo, attraversamento di via Pomposa, sottomura di via Caldirolo, attraversamento di Piazzale San Giovanni, sottomura di via Gramicia, via Bacchelli, via Porta Catene, Porta Po, ciclo strada Torino-Venezia Vento, Rampari di Belfiore, Piazzale Medaglie d’Oro, Corso Giovecca e arrivo in Corso Martiri della Libertà. In occasione della manifestazione, nelle strade del territorio inserite nel percorso, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, con possibili disagi.