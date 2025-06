"È un evento che regala emozioni vere"

Ha vissuto il Montagna in tutte le vesti: giocatore, allenatore, dirigente, e addirittura da arbitro. "Ho fischiato per due o tre estati, ma ho subito capito che non era il mio…", dice Arturo Borghi, classe 1951, che ha respirato le emozioni di questo torneo da ogni punto di vista, oggi da appassionato in giro per i campi.

Borghi, forse si fa prima a citare le squadre in cui non è stato?

"Ho spaziato per tutta la montagna, partendo 40 anni fa da Viano, dove vinsi pure. Poi nessun altro successo, anche se ho vissuto tante semifinali emozionanti. Per citare alcune squadre: Baiso, Carpineti, Ligonchio dove ci fu un memorabile successo di pubblico, tanto da riuscire a portare su la Reggiana per un’amichevole".

A proposito del calore della gente: cosa tiene accesa questa passione?

"Il campanilismo è un po’ scemato, ma c’è tanta voglia d’estate. È l’occasione per rimpatriate, per ritornare in appennino in un momento dove il grande calcio si ferma per due mesi. La gente ha imparato a mettere insieme turismo e calcio, e un po’ di fresco è sempre gradito. È come un ritorno alle origini".

Chissà quanti aneddoti potrebbe raccontare: a settembre ci parlò di quando riuscì a portare il grande Totò Schillaci a giocare una gara col Baiso.

"Pelle d’oca ogni volta al sol pensiero. Un uomo di un’umiltà senza confini. Fu un evento memorabile, e ora che sto pensando al passato me n’è venuto in mente un altro aneddoto".

Prego.

"Senza trascurare altre storie, ma stavo pensando al settembre del 1991: organizzammo un’amichevole con la nostra selezione di giocatori contro diversi calciatori della Nazionale che vinse il Mondiale in Spagna nel 1982. La giocammo nello splendido campo di Carpineti e c’erano ben 16 dei convocati che 9 anni prima conquistarono il Mondiale".

Che ricordi ha di quel giorno? "C’erano campioni come Antognoni, Altobelli, Bordon, Oriali, Graziani: di ’Ciccio’ ricordo un bellissimo gesto. L’evento fu organizzato per donare un’autolettiga alla Croce Rossa di Carpineti: lui passò dalla cassa per pagare il biglietto. Allora c’era questa sensibilità, mi restò impresso. Uno degli artefici fu anche Roberto ’Forno’ Dallari, scomparso poco tempo fa. Bei tempi, che ricordiamo ancora con i ragazzi che andarono in campo contro quei campioni".

Tornando ad oggi: oltre al Montagna canonico ormai ha preso piede anche quello Amatori. Due anni fa 6 squadre, oggi 15: che ne pensa?

"Sono davvero orgoglioso, perché nacque nel 2019 da una idea mia, di Luciano Prandi, Giancarlo Conti e Manuele Aguzzoli. C’era un grande scetticismo attorno, ma noi ci credevamo. Dopo il primo anno con l’Uisp, poi il torneo passò al Csi. Sono davvero felice perché questo torneo incarna i giusti valori, mette i locali al centro, un ritorno alle origini. Non ci credeva nessuno, ora ci sono grandiosi risultati".

Montagna Dilettanti: la favorita?

"Intanto mi auguro che sia un successo. Non so chi vincerà ma spero che il mio amico Italo Bonini di San Giovanni possa ritagliarsi le soddisfazioni che merita, è l’ultimo rimasto della vecchia scuola".

Buon Montagna, allora.

"Lo auguro a tutti. Con questo torneo puoi creare legami unici: quando incontro i ragazzi che allenavo, i loro figli mi chiamano ‘nonno’. Emozioni vere".