È una Virtus nata per correre. La solidità offerta da Zanetti, le visioni futuristiche di Ivanovic: il club vuole spiccare il volo

Ci eravamo lasciati in una dolce notte di giugno – il 17 – a Brescia. Una partita che non fu tale, tanta era la superiorità della Virtus e uno scudetto meritato. Poi le parole del patron Massimo Zanetti. "Avremo una squadra più giovane e atletica".

Sapendo che, per vari motivi, sarebbero andati perduti tesori del calibro di Shengelia, Cordinier, Belinelli e Polonara, poteva apparire un "manifesto di minima". Quasi l’annuncio di una squadra da battaglia, ma forse modesta.

E invece no. Massimo Zanetti, da giugno, ha ripreso possesso dell’intero pacchetto azionario – a parte la piccola quota della Fondazione di Daniele Fornaciari, garante della virtussinità – e, dopo aver dato pieni poteri a Ivanovic e Ronci, ha osservato la costruzione di un gruppo che, via via, ha strappato consensi e ammirazione.

"La Virtus? E’ una squadra intrigante", è il concetto che ormai hanno sposato tutti. O quasi.

Dusko, con un occhio al budget – come ha detto alla vigilia della Supercoppa all’hotel Savoia – l’ha pensata, Ronci l’ha costruita pezzo dopo pezzo.

Il colpo dell’estate è stato il bomber Edwards. Ma l’estate, soprattutto quella azzurra, ci ha fatto capire che Ronci, probabilmente, qualcosa di più grande l’ha fatto prima. Portando a Bologna Saliou Niang, seconda scelta dei Cavs che in azzurro ha avuto il modo di far vedere tutta la sua esplosività.

Squadra rinnovata e società che, per certi versi, ha già vinto. Nelle ultime stagioni, parlando di Eurolega, si lottava per una conferma, per strappare una wild card.

Ora, grazie a Zanetti e al suo staff, è arrivato un’intesa triennale. Questo non significa vincere l’Eurolega. Ma tre anni danno la possibilità di pianificare, progettare. Magari sbagliare e correggere. Ecco perché i tre anni e la presenza di Dusko Ivanovic sono un bel punto di partenza per una Virtus che non ha mai nascosto la sua dimensione europea.

Anche se gli obiettivi, ovvero la possibilità di alzare qualche trofeo, saranno altri. Pochi mesi fa, soprattutto contro Venezia, accadde, a cinque minuti dalla fine, l’imponderabile. Grazie al guerriero Toko Shengelia, che ora, ha portato il suo chignon in Catalogna.

Perdita grave quella di Toko. Ma la Virtus ha Pajola. Perché il capitano? Fateci caso: Pajola tira i liberi come faceva Belinelli e, in attacco, comincia ad avere visioni alla Teodosic. La difesa è stato sempre il suo punto di forza, così come la leadership.

Mancherebbe solo il coraggio leonino del guerriero Shengelia. Per uno che perse un dente, in partita, senza battere ciglio, uno scherzo da ragazzi.

