Entusiasmo dei tifosi. Record di abbonati: 1.800 tessere

L’estate del 2025 celebra un ulteriore record nella storia del Basket Rimini. In ampio anticipo rispetto alla chiusura della campagna abbonamenti, la società ha annunciato il raggiungimento delle 1.800 tessere vendute, il tetto massimo previsto per il 2025/2026. Inizialmente la campagna ‘L’ombelico del mondo’ era stata ideata per durare anche fino all’8 ottobre, ma i tifosi della Dole hanno bruciato in fretta gli abbonamenti a disposizione. Sorpassato di slancio il record dell’anno scorso, ovverosia le 1.599 tessere vendute, e anche quello dell’anno prima, col numero di 1.684 che però comprendeva anche gli omaggi annuali. Rbr viaggia dunque a 1.800 ed è pronta a vivere al massimo la prossima stagione nello storico Flaminio, il palazzetto cittadino che a stento riesce a contenere la rinnovata passione per la palla a spicchi. La società vuole "ringraziare tutti coloro che hanno deciso di sposare e dare fiducia al progetto di Rbr. C’è chi ha rinnovato e ci sono tanti nuovi abbonati: a tutti viene rivolto un grazie con l’obiettivo di essere tutti uniti per vivere momenti entusiasmanti".