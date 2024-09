Entusiasmo e lotta, per smentire i pronostici

La maggior parte degli esperti o addetti ai lavori l’hanno già piazzata in fondo al ranking, tra la lotta per i playout e la retrocessione diretta in B: un’etichetta scomoda, che Cento vorrà presto staccarsi di dosso. Senza dubbio, sulla carta, la stagione non si presenterà certo morbida, ma la Benedetto partirà tutt’altro che battuta, speranzosa magari di poter ripetere le annate centrali dell’era Mecacci, quando dall’obbiettivo salvezza si passò presto a parlare di playoff o addirittura di lotta promozione, dopo il secondo posto ottenuto al termine della regular season 22/23. Ma bisognerà procedere per grado, anche perché il calendario mette subito di fronte ai biancorossi delle sfide da approcciare con attenzione, vedi l’esordio con la neopromossa Livorno, trascinata dall’entusiasmo del ritorno tra i grandi, per poi viaggiare pochi giorni dopo a Forlì e ricevere nel giro di una settimana un’Orzinuovi che ben ha figurato in Supercoppa, mettendo in difficoltà la Fortitudo.

Salutato Mecacci, dopo una stagione tra alti e bassi, imprevisti ed infortuni, le chiavi del roster sono state affidate all’abruzzese Di Paolantonio, già assistente in passato di Pancotto, Boniciolli, Dalmonte, Capobianco e Ramagli, reduce da una soddisfacente stagione all’Andrea Costa Imola, terminata con la salvezza e i playoff. Dalla panchina al campo dove, tolti Delfino e Benvenuti, non è rimasto nessuno dei protagonisti della passata stagione. Un roster quindi quasi totalmente rinnovato ai nastri di partenza del nuovo campionato a girone unico a 20 squadre, il primo di sempre a cui la Benedetto prenderà parte. Tra scommesse e certezze, così in estate è stato plasmato il gruppo dalla società e dal gm Renato Nicolai, dirigente navigato nel mondo del basket e nuova figura di riferimento del mondo biancorosso.

In cabina di regia promosso il classe 2003 Nicola Berdini, figlio d’arte voglioso di raccogliere l’eredità dei partenti Mussini e Moreno, dopo due stagioni da gregario in una piazza importante come Cantù. Al suo fianco, un veterano come Vittorio Nobile, playmaker solido visto a lungo a Udine e poi a Rieti, con cui ha raggiunto le semifinali playoff. Anche sugli esterni, un mix gioventù-esperienza tutto da scoprire: da una parte Terry Henderson, guardia Usa versatile e rapida ex Verona e Latina, dall’altra il classe 2005 Tanfoglio, proveniente da Brescia, alla sua prima vera esperienza a livello senior. Nel ruolo di ‘3’, oltre al già citato Delfino, c’è il tiratore Alessandro Sperduto (oltre il 40% dall’arco nell’ultima stagione), pronto a riscattare l’annata con retrocessione ad Agrigento. Tra perimetro e pitturato, invece, spazio al pivot bonsai e giramondo Stacy Davis, accanto al giovane rampante Nicolas Alessandrini, lungo atipico e pericolosa arma dentro e fuori dall’area. A presidiare l’area, il rigenerato Benvenuti e il camerunense Tamani, centro moderno e versatile alla prima in A2.

Giovanni Poggi