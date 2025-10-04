Eurolega Una storia che parte da lontano

L’Eurolega, la competizione dei sogni. La Virtus sa come si vince, 2001 – la stagione incredibile del Grande Slam bianconero che nessuno, all’inizio dell’anno, nemmeno il tifoso più ottimista, avrebbe mai pronosticato – o comunque come si approda in finale. L’anno successivo, la prima final four, la formula iniziale, la competizione organizzata al volo all’ombra delle Due Torri – Eurolega non era così strutturata e potente come è oggi – e resa possibile grazie all’entusiasmo e alla passione di molti attori. Dall’avvocato Gianluigi Porelli, nume tutelare dei canestri bianconeri e di quelli europei, a Renato Rizzoli, che in quegli anni ricopriva il ruolo di presidente provinciale del Coni. Ricordi che si perdono nella notte dei tempi. Ma è anche vero che, tra pochi mesi, sarà trascorso un quarto di secolo dall’ultimo trionfo italiano. Firmato proprio dalla Virtus di Marco Madrigali ed Ettore Messina.

La Virtus sa come si fa. E se che è molto difficile. La Virtus che pure era uno dei club fondatori dell’Eurolega, e con lei c’era anche la Fortitudo di un altro dirigente illuminato (Enzo Lefebre), fu poi cancellata, dall’idea di una licenza illimitata, da quello che, qualche mese dopo l’ultima finale disputata, sarebbe diventato famoso come il lodo Becirovic. Altre storie, altri tempi.

L’Eurolega è cambiata parecchio e l’egemonia, ora, s’è spostata decisamente verso est. Certo, ci sono sempre le spagnole, Real Madrid e Barcellona su tutte, ma le greche (Olympiacos e Panathinaikos) e le turche (Efes e Fenerbahce) sono quelle che spendono di più. Sono quelle che, le ultime sfide di Atene non possono passare sotto silenzio, sono anche quelle che si fanno la guerra, letteralmente, senza esclusione di colpi.

Il presente racconta di una Virtus che, intanto, ha raggiunto un’intesa triennale. Un punto di partenza, ma anche un successo per Massimo Zanetti e il suo entourage. Con la certezza di giocare l’Eurolega per tre stagioni, la Virtus potrà crescere senza eccessive pressioni, almeno nell’immediato. E potrà farlo con un allenatore che sembra fatto apposta per vincere scommesse di questo genere, Dusko Ivanovic.

Due anni fa, con Luca Banchi in panchina, una stagione esaltante. Nei primi mesi anche una posizione di vertice che non solo dava sensazioni di vertigine, ma appariva francamente irreale. Una serie di partite vinte anche con l’ultimo tiro. Grazie all’istinto da killer, gestito nel modo migliore, da Iffe Lundberg. Un anno fa, l’esatto contrario. Una serie di partite perse all’ultimo tiro, anche dopo buone prove (l’unica eccezione la clamorosa tabellata con fallo su Will Clyburn a Vitoria) e le posizioni che contano sempre più lontane. La Virtus non può vincere l’Eurolega – a meno di clamorose congiunzioni astrali – perché i successi sono legati al budget.

Chi più spende ha la possibilità di avere più giocatori. E chi ha più giocatori, anche di talento, può reggere al meglio il ritmo massacrante di due tornei. Il campionato di casa, appunto, e l’Eurolega.

Però la Virtus intanto ha messo sotto contratto Carsen Edwards che, pochi mesi fa, è stato il miglior realizzatore. Avere il bomber non significa vincere. Ma avere la possibilità di divertirsi. E poi la fisicità e l’atletismo con cui la Virtus è stata costruita, sembrano fatte apposta per l’Eurolega. Tocca al sergente Dusko dimostrarlo.

a. gal.