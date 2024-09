Fabriano "Obiettivo salvezza tranquilla"

Domenica inizia il campionato Nazionale di serie B e la Ristopro, dopo aver completato la preparazione e disputato alcuni amichevoli importanti, sarà ai nastri di partenza con ancora alcuni problemini fisici che speriamo, questa settimana, si risolvano senza troppi problemi. Alcuni infortuni, in special modo quello del play Pierotti, hanno complicato la strada dei biancoblù, ma lo staff tecnico è fiducioso. La Ristopro Janus Fabriano ha come obiettivo primario di rimanere in B anche perché a metà del prossimo anno dovrebbe essere consegnato alla città il rinnovato PalaGuerrieri, che dopo tre anni di chiusura sembra avviarsi a conclusione la ristrutturazione di questa struttura lasciata per troppo tempo al suo destino.

Il presidente Di Salvo ha rafforzato la società con l’ingresso di un nuovo socio e gettato le basi oltre per questa stagione e per la prossima per cercare di fare il grande salto e tornare in serie A per restarci il più a lungo possibile. Poi strada facendo l’appetito vien mangiando e, come ci ha insegnato la determinazione di coach Niccolai che non ci sono mai limiti alle possibilità di questi che atleti. La squadra rinnovata da 8 nuovi atleti della passata stagione ha confermato solo Centanni che è il capitano e il fabrianese doc Gnecchi. Il roster è stato allestito con sei seniori quotati e con tanta esperienza (Pierotti, il capitano Centanni, Dri, Gnecchi, Raucci e Molinaro che è sceso di categoria) e giovani talenti che a Fabriano potranno fare molto bene come Pisano, Carta, Da Rin, e Scanducci.

Per fare il punto della situazione ne abbiamo parlato con il general Manager e con il coach.

"Le amichevoli precampionato – afferma il general manager Gianluca Merloni – sono state caratterizzate dalle molteplici assenze dovute agli infortuni che hanno privato il coach della possibilità di provare in maniera continuativa tutti gli effettivi. È comunque emerso lo spirito combattivo che ha caratterizzato la seconda parte della scorsa stagione, con buoni segnali anche dagli elementi più giovani". "L’obiettivo – conclude il gm - rimane quello di vendere cara la pelle con tutte le squadre, assicurare una salvezza tranquilla e magari togliersi ulteriori soddisfazioni se la crescita del gruppo lo permetterà".

Dopo la disamina societaria ecco il parere dell’allenatore fabrianese.

"Con l’amichevole di sabato con Chieti – esordisce Andrea Niccolai - abbiamo completato il precampionato e da adesso saremo proiettati verso il difficile esordio in campionato di Rieti, che si è completata con l’arrivo di giocatori di categoria superiore come Meluzzi e Thomas. È stato un mese di duro e proficuo lavoro per costruire un sistema ed una identità tecnico tattica che ci caratterizzi. Sotto questo aspetto sono soddisfatto". "L’infortunio di Pierotti – continua il coach cartaio - che lo ha costretto ad uno stop di oltre 20 giorni ci ha impedito di sperimentare a fondo diverse soluzioni che avevamo pensato per favorire le sue qualità, Stefano è tornato da questa settimana ad allenarsi con la squadra ed ovviamente siamo un po’ indietro con il suo inserimento che sarà determinante per i nostri equilibri”. "L’inizio del nostro campionato è durissimo – conclude il tecnico della Ristopro - dopo Rieti incontreremo Roseto, Ruvo e Virtus Roma squadre di altissimo livello con le quali sarà stimolante confrontarci e provare a competere, sapendo che il nostro obiettivo è quello di crescere durante la stagione per evitare i play out e mantenere la categoria cercando di regalare a noi stessi ed ai nostri tifosi soddisfazioni e vittorie prestigiose".

Angelo Campioni