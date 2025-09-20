Faenza, anche coach Pansa tra le novità: "Sono qui perché mi ha convinto il progetto"

Una squadra giovane e ambiziosa affidata ad uno dei migliori allenatori italiani a lavorare con i giovani. La dirigenza della Tema Sinergie non poteva che affidarsi per il suo nuovo corso a Lorenzo Pansa, allenatore piemontese classe 1982 che ritorna in B dopo quattro stagioni in serie A2. Proprio nella sua ultima esperienza nel terzo campionato nazionale ha condotto Fabriano alla promozione. Nella preseason si è già vista la mano dell’allenatore e la sua pallacanestro basata un gioco veloce e sulla grande intensità. "La qualità migliore di questo gruppo è l’allenabilità – spiega –. Abbiamo ampi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista e sono davvero contento che i giocatori lavorino con grande entusiasmo e passione sin dal primo giorno. Le otto amichevoli disputate ci hanno dato ottimi segnali, ma hanno mostrato anche che dovremo avere sempre la massima attenzione e concentrazione".

Dove dovrete migliorare particolarmente?

"Per una squadra giovane come la nostra, è normale avere alti e bassi durante la partita alternati a momenti di buona pallacanestro e quindi bisogna essere bravi a non deprimersi nelle difficoltà e a reagire subito".

Quando vedremo la vera Tema Sinergie?

"Siamo una squadra con nove nuovi giocatori e come ho sempre detto, la nostra preseason terminerà a dicembre, ovvero quando ci conosceremo veramente. Questo non vuole ovviamente dire che non ci faremo valere nei primi due mesi di campionato. Da come la squadra sta crescendo partita dopo partita in attacco e difesa, sono certo che stiamo seguendo la strada giusta per il percorso di crescita individuale che poi porterà a quello del collettivo. Ci vuole però pazienza".

Cosa l’ha spinta a scegliere i Raggisolaris e a scendere dall’A2?

"Ci sono motivi importanti che mi hanno fatto scegliere Faenza. Da quando ci siamo conosciuti la prima volta nel 2015/16 ho visto che i Raggisolaris sono sempre stati un club che ogni anno ha provato a fare un passo in avanti ed è una cosa non comune. Poi per la presenza di Garelli nel ruolo di direttore tecnico, perché al di là della stima che ho nei suoi confronti, credo che poche società siano strutturate con una figura tecnica simile di supporto e di appoggio per l’allenatore e per il club stesso". È stato dunque conquistato dal progetto di Faenza.

"Fondamentale è la stessa visione di pallacanestro che ho con la dirigenza, ovvero essere ambiziosi lavorando con i giovani, strategia che non cancella assolutamente la voglia di competere. Scegliendo i ragazzi giusti e che abbiamo motivazioni e con un lavoro di qualità, si può ambire al massimo livello facendolo in maniera diversa e con ancora maggiore soddisfazione di chi lo fa in maniera tradizionale. In carriera ho guidato spesso squadre giovani o allenato ragazzi che debuttavano in campionati duri come l’A2 o la B e ho visto che con l’entusiasmo e l’impegno nessun traguardo è precluso".

Insieme alla società si è posto qualche obiettivo?

"Vogliamo crescere e migliorare giorno per giorno e poi vedremo cosa dirà il campo. Abbiamo costruito una squadra interessante dall’età media molto bassa di appena 23.3 anni. Ci sono giocatori che sono in un momento cruciale della loro carriera e due atleti esperti che avranno compiti tecnici importanti e dovranno dare motivazioni al gruppo. Il roster ha qualità ed entusiasmo, ma essendo rinnovato, occorrerà tempo per assemblarlo e per trovare i giusti automatismi di gioco".

Luca Del Favero