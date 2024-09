Faenza Coach Garelli apre un nuovo ciclo

Un nuovo progetto basato su giovani di qualità e ambiziosi e su senatori che vogliono portare in alto il nome di Faenza. I Blacks 2024/25 hanno aperto un nuovo capitolo nel loro libro della serie B Nazionale, campionato che quest’anno disputeranno per il decimo anno consecutivo e in cui possono vantare la partecipazione ai playoff in tutte le stagioni, tranne che in quella d’esordio. La dirigenza ha deciso di salutare gran parte del gruppo che in tre anni aveva conquistato una semifinale e una finale playoff, un secondo posto in campionato e la semifinale di Supercoppa e di Coppa Italia, per dare vita a un nuovo corso, affidandolo a Luigi Garelli. In estate l’allenatore ha firmato un triennale, con l’ultimo anno che potrebbe vederlo diventare dirigente, contratto che testimonia quanto la società si fidi di lui. Il suo vice è il confermato Matteo Pio, allenatore anche dell’Under 19 Eccellenza della Raggisolaris Academy, mentre il secondo assistente è Leonardo Agriesti che ha sostituito Iacopo Monteventi, diventato team manager. Tre i giocatori confermati, tutti senatori. Sebastian Vico, guardia argentina classe 1986 alla quarta stagione a Faenza e insignito del ruolo di capitano, Giovanni Poggi, alapivot 27enne pure lui ai Raggisolaris dal 2021 e l’alapivot Mitchell Poletti, esperto giocatore del 1988 arrivato a gennaio che in carriera vanta molti anni in A2 e il titolo di miglior italiano di quel campionato nella stagione 2023/24. Intorno a loro ci sono giocatori interessanti che nonostante la giovane età, sono già volti noti in serie B. Come il playmaker Alberto Fragonara, uno dei migliori 2004 d’Italia nel giro della nazionale Under 20, la guardia Lorenzo Calbini, 22enne ma con un lungo passato nel terzo campionato nazionale, anche in squadre che puntavano alla promozione.

Come straniero è stata scelta l’ala 26enne argentina Tomas Cavallero, già in Italia lo scorso anno in B Nazionale dove si è diviso tra Npc Rieti e Caserta, giocatore di scuola Boca Juniors che riesce ad essere un ottimo ingranaggio nei meccanismi della squadra, ma anche un tiratore micidiale, avendo nel proprio bagaglio tecnico sia il tiro da tre che la penetrazione a canestro. Sempre nel reparto delle ali è stato scelto il talento riccionese Lorenzo Zangheri, classe 2004, buon tiratore dal grande impatto fisico che dopo aver girato l’Italia è tornato in Romagna. Sotto canestro i muscoli e la classe di Nemanja Dincic faranno sicuramente la differenza a rimbalzo. Alapivot del 1998 nato in Serbia, ma di formazione cestistica italiana, ha una mano dolce anche da tre punti. Nelle rotazioni dei Blacks ci sono anche il play Giacomo Naccari (2005) e il pivot Moustapha Ndiaye (2006), promossi dalla Raggisolaris Academy, con cui nella scorsa stagione hanno contribuito alla vittoria del titolo regionale dell’Under 19 Gold e al secondo posto alle finali nazionali e alla salvezza della Divisione Regionale 1. I nuovi Blacks sono un mix molto interessante con l’età media di 25,2 anni. Completano l’organico il play Luca Bendandi, la guardia Valerio Tartaglia, le ali Lorenzo Garavini e Petar Camparevic e il pivot David Sirri, che si divideranno tra Raggisolaris Academy (Under 19 Eccellenza e Divisione Regionale 1) e prima squadra come Naccari e Ndiaye.

Luca Del Favero