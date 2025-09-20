Faenza vuole essere la sorpresa del girone. La fascia a Fragonara. Occhio a Romano

Una squadra intrigante che vuole stupire. La Tema Sinergie si candida ad essere una sorpresa del campionato e già nelle prime amichevoli ha dimostrato di avere il giusto carattere per vivere una stagione ricca di soddisfazioni. In estate la dirigenza ha dato il via ad un nuovo progetto basato sui giovani, costruendo una squadra dall’età media molto bassa con Alberto Fragonara che con soli 21 anni, è il capitano più giovane di tutta la B Nazionale.

Proprio il playmaker è stato l’unico confermato dalla scorsa stagione, in una rivoluzione iniziata in panchina con la scelta di puntare su Lorenzo Pansa, tecnico che da anni allena in A2 e che è bravissimo a valorizzare i giovani. L’altra novità riguarda Luigi Garelli che dalla panchina è passato alla dirigenza dopo oltre quarant’anni da allenatore, e che ora ricopre il delicato ruolo di direttore tecnico. I nuovi Raggisolaris sono un mix tra giovani talentuosi già fattisi valere nel terzo campionato nazionale, giocatori esperti e ragazzi delle giovanili provenienti dalla Raggisolaris Academy, che anche quest’anno disputerà l’Under 19 Eccellenza, il massimo campionato giovanile.

In cabina di regia oltre a Fragonara c’è Matteo Rinaldin, classe 2006 arrivato dalla B Interregionale, mentre come guardie Marco Santiangeli, chioccia del gruppo essendo del 1991, porterà punti ed esperienza insieme a Carlo Fumagalli (1996) fresco vincitore della medaglia di bronzo all’Europeo di 3x3, e a Fabio Stefanini (1993), guardiaala dal buon tiro e buon rimbalzista, arrivato a pochi giorni dall’inizio del campionato. Nello spot di ala piccola c’è Enrico Vettori (2004) che ha già sfoderato nelle amichevoli le sue doti balistiche. Come ali grandi c’è una coppia davvero interessante formata da Raffaele Romano (2002), classico ‘4 tattico’ ovvero un giocatore dal grande impatto fisico ma comunque veloce che oltre ai rimbalzi ha un buon tiro, e da Falilou Mbacke (2004), atleticamente straripante che ha già conquistato i tifosi con schiacciate, stoppate e rimbalzi. Sotto canestro il belga Tomas Van Ounsem (1999) garantisce sostanza e canestri grazie al tiro da fuori, mentre Valerio Longo (2004) è un pivot fisico. Completano il roster Luca Bianchi (2007) e Petar Camparevic (2007), ragazzi dell’Academy che hanno avuto spazio durante le amichevoli e insieme a loro in prima squadra in pianta stabile ci sono Nicolò Dellachiesa (2006), Federico Gorgati (2007), Valerio Tartaglia (2006), Omar Al Alosy (2007) e Andrea Baldini (2006).

In casa Tema Sinergie non si parla di obiettivi, ma il desiderio sarebbe quello di raggiungere i playoff al termine della regular season, ovvero arrivare tra le prime sei, traguardo sfumato lo scorso anno alla penultima giornata a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra da gennaio fino a fine stagione. Il roster; playmaker: Alberto Fragonara, Matteo Rinaldin, Guardie: Carlo Fumagalli, Marco Santiangeli, Luca Bianchi, Nicolò Dellachiesa, Federico Gorgati, Valerio Tartaglia; Ali piccole: Fabio Stefanini, Raffaele Romano, Enrico Vettori, Omar Al Alosy Ali grandi: Falilou Mbacke, Petar Camparevic; Centri: Valerio Longo, Thomas Van Ounsem, Andrea Baldini.

Luca Del Favero