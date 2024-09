Fazzi, il capitano della rinascita: "Daremo il massimo per i tifosi"

Sarà di nuovo un Fazzi il capitano dell’Andrea Costa. Una ventina d’anni dopo Cristiano, capitano dei biancorossi in serie A1, quest’anno la fascia la indosserà il figlio Luca. Il capitano della rinascita, come è stato chiamato, in un’annata in cui anche lui, reduce dall’infortunio al ginocchio a marzo con successiva operazione, sta correndo per recuperare il tempo perduto.

Capitano dell’Andrea Costa dopo cinque stagioni e dopo suo padre…

"È un orgoglio. E per chi è nato a Imola e ha vissuto l’Andrea Costa come me è il coronamento di un sogno. Spero di fare bene come capitano e sono pronto a prendermi questa responsabilità. In più c’è il piacere di esserlo dopo che è lo è stato mio padre, ma sono due situazioni diverse e onestamente in famiglia non l’abbiamo mai vissuto come un qualcosa che doveva per forza accadere".

Parlando di lei, quando tornerà in campo?

"Sto gradualmente riprendendo la parte giocata con i compagni e devo vedere come il ginocchio reagisce ai contatti. Con il preparatore abbiamo pensato a un ritorno in campo a ottobre ma lo sapremo con esattezza in base a queste reazioni".

Capitano della rinascita in una stagione in cui anche la società punta a un cambiamento…

"Vogliamo fare tutti bene, società e squadra. Speriamo che sia un campionato che porti gioia a dei risultati. Il cambiamento lo sto percependo, sono fiducioso e voglio sperare che porti solo lati positivi a questa società storica che merita questa categoria, se non quelle superiori". L’entusiasmo della gente non è mai mancato…

"I tifosi sono ciò che ci spinge a dare anche il 110 per cento. Ci sono stati sempre nei momenti di difficoltà e anche chi non conosceva la piazza di Imola si è fatto un’idea vedendo la festa dei tifosi alla presentazione". Siete reduci dai playoff della scorsa stagione; quest’anno? "Siamo ragazzi giovani, a parte alcuni veterani, e vogliamo fare un bel campionato, divertirci e far divertire".

Punti di forza della squadra?

"Siamo una squadra grintosa, a cui piace sporcarsi le mani e lottare, e questo è importante".

Infine, che dire del derby?

"Ai nuovi arrivati che non conoscevano l’ambiente ho detto che è una delle partite più sentite e dobbiamo già essere concentrati perché è sentito dalla piazza e dai tifosi e proprio per loro dobbiamo dare tutto in quella gara".