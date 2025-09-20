Fortitudo Anniversario e sogni di gloria

Falsa partenza nella stagione (lunga) degli anniversari. Nel 2025, la Fortitudo ha ricordato due eventi memorabili della propria storia: il primo scudetto del 2000 – sulla panchina Charly Recalcati, in campo Carlton Myers dopo il celebre giuramento precampionato – e il secondo tricolore del 2005, quello con Jasmin Repesa alla guida e la famosa tripla di Ruben Douglas confermata dall’instant replay.

Nel 2026, però, l’appuntamento sarà ancora più carico di storia. E’ vero che la Sg Fortitudo, di cui è presidente Andrea Bianchini, è datata 1901. E’ altrettanto innegabile che con i canestri, magari non altissimo livello, la Fortitudo abbia cominciato a dialogare negli anni successivi. Ma è nel 1966 che l’Aquila fa il suo ingresso nel mondo dei grandi dei canestri.

Prima, negli anni Cinquanta, i derby era tra Virtus, Gira, Moto Morini e Oare. Poi, da quel 1966 – giusto sessant’anni fa – il derby avrebbe preso altre strade, altri colori e altre emozioni.

Falsa partenza, si diceva. Dopo un precampionato spumeggiante, ancorché condizionato da un paio di infortuni – quello di Lorenzo Benvenuti il più grave –, la Fortitudo di Attilio Caja è caduta a Ravenna. Semifinale di Supercoppa che, proprio l’Aquila deteneva, avendola vinta, con pieno merito, un anno fa, con Devis Cagnardi. Un trofeo che, di fatto, aveva un po’ illuso il mondo Fortitudo. In fondo, l’equazione pareva perfetta: finale promozione qualche mese prima, successo in Supercoppa e serie A assicurata.

I fatti avrebbero poi smentito questo assunto: prima l’esonero di Cagnardi con il ritorno di Caja, poi una squadra capace di toccare picchi elevati, ma anche di sprofondare nei propri errori. Con mille attenuanti, è chiaro, perché se è vero che gli infortuni non devono essere considerati un alibi, è innegabile comunque pensare che, qualche stop improvviso e imprevisto, abbia finito per rallentare il processo di crescita di un gruppo che probabilmente aveva scelto lo straniero sbagliato. Che non significa mettere in dubbio le qualità di Kenny Gabriel, semplicemente che, in un gruppo qual era l’Aquila, il talento di KG non era sufficiente per fare crescere la squadra.

Adesso il ko con Rimini, dopo un cammino pressoché perfetto, magari solleva qualche dubbio. Ma la medicina migliore, in questi casi, è la palestra. Lavorare in settimana e, magari, recuperare tutti gli acciaccati (non Benvenuti, ovviamente).

La Fortitudo, tra l’altro, dovrà inserire al meglio anche Matteo Imbrò. L’assetto della squadra, per di più, è cambiato in corsa perché al posto di un lungo, infortunato, è stato ingaggiato un play che può giocare anche come guardia. Non è stato un azzardo né tantomeno un colpo di testa: ma di una scelta ragionata.

La Fortitudo ha le forze e le possibilità per ripartire i minuti che sarebbero stati di Benvenuti in altro modo. La Fortitudo, di fatto, deve ancora conoscersi, annusarsi bene. Perché della stagione precedente sono rimasti solo il coach, Attilio Caja e il capitano, Matteo Fantinelli. Lasciamoli lavorare, senza isterismi. E nel 2026 sapremo se la Fortitudo sarà stata così brava – la concorrenza, è innegabile non manca – da ritrovare, sessant’anni dopo, la serie A e il derby. Sarebbe il massimo.