Franco Del Moro. Il Loreto lo riporta a casa:: "Amo tanto questa città dove il basket è religione»

Franco Del Moro è un personaggio nel mondo del basket: ovunque vada, calamita l’attenzione con la sua positività e il suo sorriso. Presidente della Vuelle per tre stagioni, dal 2010 al 2013, dopo 12 anni è rientrato a Pesaro per assumere l’incarico di addetto alle relazioni esterne del Loreto che affronta per la prima volta la B Nazionale.

Con quale stato d’animo torna in città? "Sono veramente emozionato e felice di tornare a Pesaro, dove tutto è nato grazie alla ’follia’ di un uomo come Valter Scavolini che nel 2010, inaspettatamente, mi chiese di prendere l’incarico di presidente. Quindi è una grande soddisfazione essere stato chiamato dal Loreto, che si appresta a disputare per la prima volta la B Nazionale. Percepisco l’affetto dei tifosi pesaresi e credo che sia perché nei miei tre anni da presidente ho intepretato il ruolo nella maniera più genuina possibile e questo è piaciuto alla gente".

Cosa ne pensa del campionato di A2 e come colloca la Vuelle all’interno del ranking? "Si vede chiaramente che ci sono squadre costruite per provare a conquistare la serie A senza passare dai playoff, ma poi ci saranno sicuramente delle out-sider e tra queste, dopo l’arrivo di Felder, io ci metterei anche Pesaro. Hanno preso un giocatore che regalerà emozioni e darà una scossa alla piazza, un colpo che ha ravvivato questo fine estate e, insieme alla batteria degli italiani, che non è affatto male, potrebbe sorprendere".

Nel roster della Vuelle figurano ben cinque giovani nati dopo il 2000, è un azzardo? "E’ un atto di coraggio e a me piace l’idea di essere coraggiosi, con i rischi che ci possono essere. Ai giovani si perdona un errore in più, molto più che a un veterano che non s’impegna. Ma mi sembrano tutti ragazzi futuribili, tanto che in pre-season pur con la squadra incompleta hanno fatto la loro figura. Il loro arrivo mi pare la logica conseguenza dei risultati ottenuti dalle Nazionali giovanili che quest’estate hanno fatto incetta di medaglie. Se poi non gli si dà spazio in campionato, come potranno essere decisivi nella Nazionale maggiore?".

Si dice che l’A2 sia il vero campionato italiano, concorda? "Non può che essere così, è il serbatoio da cui attingere per la serie A. E io, tanto tempo fa, mi sono innamorato della pallacanestro quando c’erano solo due stranieri".

Quindi la serie B può essere il serbatoio dell’A2? "Assolutamente. Ogni anno il livello della B Nazionale si alza, spesso si scovano delle vere pepite d’oro in questa categoria, bisogna solo crederci. E infatti anche noi al Loreto abbiamo puntato sui giovani".

Questo impatto col mondo del Loreto ha prodotto una curiosità positiva, la squadra lo percepisce? "Credo proprio di sì, perché attorno a noi c’è un’atmosfera molto bella: la cosa importante è che la gente ha capito che siamo partiti un po’ di rincorsa, superando tanti ostacoli e spero che, proprio per questo, ci sosterrà e sarà comprensiva. Intanto gli abbonamenti vanno forte, stiamo sfiorando quota 400".

Esiste un dualismo con la Vuelle? "Ma per carità, come potrebbe essere? Tutti i pesaresi sono nati tifando Vuelle, ma penso che avere due realtà cestistiche a buon livello in città sia solo positivo. E non lo dico tanto per i tifosi, che possono benissimo andare a vedere tutte e due, infatti conosco persone che si sono abbonate sia alla Vuelle che al Loreto, ma penso ai giovani che escono dai vivai ed avranno una prospettiva più ampia, una possibilità in più per rimanere a giocare nella propria città".

In questi giorni sui social si moltiplicano gli in bocca al lupo per il Loreto: c’è il suo zampino? "Diciamo che ho utilizzato i miei buoni rapporti con tanti giocatori che ho incrociato nel mio cammino. Il saluto di Mike Sylvester, fra l’altro ex compagno di Roberto Terenzi, lo apprezzo particolarmente perché è un guerriero e spero che il suo spirito sia anche il nostro durante questa stagione".

Elisabetta Ferri