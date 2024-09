Giovani Ecco che arriva anche l’Under 14

La grande novità del settore giovanile dell’Unieuro sarà la squadra Under 14 che si va aggiungere alle formazioni Under 15, Under 17 e Under 19 che parteciperanno ai rispettivi campionati di Eccellenza. È solo l’ultimo passo avanti per un settore giovanile, quello della Pallacanestro 2.015, che nella storia cestistica di Forlì sta avendo alcuni enormi e indubitabili meriti: aver dato un’opportunità di diventare un giocatore a tutti coloro che ci credono e che hanno voglia e talento; aver creato una cultura del lavoro, ma soprattutto aver fatto cessare tutte quelle lotte intestine e invidie fra le varie società forlivesi che sono andate avanti a discapito di ragazzi e allenatori per 50 anni.

"Oggi ogni società ha capito qual è il suo ruolo – spiega il responsabile del settore giovanile Lorenzo Gandolfi – e ha capito bene che la Pallacanestro 2.015 ha un ruolo di guida nella formazione dei nuovi talenti, partecipando ai campionati più importanti". Aics e Ca’Ossi operano collaborando a livello minibasket e Under 13.

Per comprendere il livello e la serietà, le quattro squadre targate Unieuro, formate anche da ragazzi reclutati da fuori e che alloggiano nelle due foresterie, sono attive sei giorni alla settimana fra allenamenti – cinque – e partita; fa eccezione il gruppo Under 19, che mandando sei giocatori (Pinza, Sanviti, Ercolani, Gobbo, Errede e il 2.15 Mariuzzo) ad allenarsi con l’A2, è in palestra sette giorni su sette. E tutti i giocatori delle varie squadre, prima o dopo allenamento ogni giorno fanno un’ora di lavoro fisico nella sala pesi del club.

L’altro concetto base del settore giovanile biancorosso che ha come responsabile Lorenzo Gandolfi (alla sesta stagione a Forlì) e come presidente Riccardo Pinza, è quello in base al quale la partita è uno strumento e non l’obiettivo del lavoro individuale o di gruppo. Pinza disse che "l’obiettivo era quello di avere prima un forlivese nella rosa della prima squadra e poi un forlivese in quintetto base". Il primo obiettivo è stato raggiunto con Tommaso Pinza, figlio del presidente classe 2006, che farà parte della rosa della formazione di A2.

La nuova Under 14 sarà allenata da Giovanni Vespignani, un ragazzo forlivese che vuole provare a far l’allenatore. L’Under 15 e l’Under 19 saranno sotto la guida di Lorenzo Grison, mentre Gandolfi allenerà l’Under 17. Insomma, il basket giovanile cittadino da qualche anno sta cambiando. E i primi risultati si vedono già.

Stefano Benzoni