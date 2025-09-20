Giovani Forlì sempre più verde con l’Under 13

Un altro passo avanti. Il settore giovanile della Pallacanestro 2.015 continua nel suo percorso di crescita e aggiunge un’importante novità alla sua attività formativa volta, non solo e non tanto a vincere partite o campionati, quanto a formare giocatori pronti per vari livelli e categorie con il sogno di far indossare loro la maglia della prima squadra. Dopo la soddisfazione del gruppo Under 15 che in giugno ha raggiunto le finali nazionali chiudendo fra le prime otto dopo l’eliminazione ai quarti, da questa stagione saranno cinque e non più quattro, le formazioni biancorosse che parteciperanno ai campionati più importanti: ai gruppi Under 19, 17, 15 e 14, si è aggiunto quello Under 13. Gli ultimi due parteciperanno ai tornei ‘Gold’, mentre i primi tre faranno l’Eccellenza, il livello più alto.

"Avere cinque squadre significa ancora maggior impegno e organizzazione – spiega Lorenzo Gandolfi alla settima stagione come responsabile del settore giovanile del club – ma è una bella opportunità e ci faremo trovare pronti". Ad allenarli, guidarli e indirizzarli uno staff di sei allenatori a tempo pieno che si divideranno con i vari gruppi il lavoro in palestra, le importantissime sedute individuali (che si tengono la domenica mattina per un impegno che coinvolge i ragazzi, partite comprese, sette giorni su sette), le sedute in sala pesi e le partite dei rispettivi campionati: oltre allo stesso Gandolfi, ci sono i forlivesi Giovanni Vespignani e Andrea Mazzotti, l’udinese Lorenzo Grison, l’imolese Andrea Pelliconi e Cesare Goracci.

La seconda novità è la collaborazione, per i gruppi Under 13 e 14, con il Cesena Basket 2005 con allenamenti e partite che si divideranno fra le palestre forlivesi e il PalaIppo cesenate. Terza novità, ma non ultima per importanza, è l’arrivo per i ragazzi che vivono nella foresteria, di un nuovo tutor scolastico: sarà Giovanna Giorgetti, ex prof ora in pensione ed ex giocatrice di basket di buon livello. Gandolfi la definisce "un grande acquisto".

Il settore giovanile della Pallacanestro 2.015 non si ferma. Conta 11 atleti nati fra il 2003 e il 2006 che, dopo le giovanili, hanno trovato un contratto: uno in A2, quattro in B Nazionale, cinque in B Interregionale e uno che ha fatto il grande salto verso lo sconfinato mondo del College Basketball (il pivot Alberto Mariuzzo). Il 2006 Tommaso Pinza giocherà con l’Unieuro, gli altri due 2006, Alessio Sanviti e Simone Errede, faranno parte del roster della Virtus Imola, il 2005 Michele Munari, dopo l’annata a Ravenna, giocherà con l’Aurora Desio, mentre il 2004 Paolo Bandini è stato confermato da San Severo. In B Interregionale giocheranno nei Baskers il 2003 Luca Sampieri e il 2004 Diego Benzoni, ad Angri il 2005 Matteo Borciu, a Oderzo il 2006 Luca Gobbo e a Monfalcone il 2006 Giacomo Clapiz.

Stefano Benzoni