Gli azzurri si preparano per il debutto contro il Brasile di Thiago Monteiro & Co.

L'Italia, tornata ad alzare la mitica “insalatiera” dopo 47 anni, si prepara per fare il suo esordio nelle Finals della Coppa Davis 2024. A Bologna gli azzurri inizieranno la difesa del titolo affrontando – domani dalle 15 - nel primo match del Gruppo A il Brasile, già incontrato in altri quattro precedenti (2-2 il bilancio). Quello che all'apparenza potrebbe rappresentare il fanalino di coda del raggruppamento, arrivato per la prima volta nella propria storia alle fasi finali della rinnovata competizione, dovrà fare a meno del suo secondo miglio uomo: Thiago Seyboth Wild. Il capitano Jaime Oncins, dal 2019 alla guida della nazionale con cui ha esordito da giocatore nel 1991, ha infatti rinunciato al numero 98 del ranking ATP certificando il ruolo di elemento di punta della spedizione verdeoro per Thiago Monteiro. Il mancino classe 1994 si presenta forte della 76esima posizione nella classifica mondiale e di una striscia di quattro successi consecutivi in Coppa Davis, compreso quello contro Karl Friberg che nelle qualificazioni dello scorso febbraio ha aperto la strada verso la vittoria per 3-1 ad Helsingborg contro la Svezia. Monteiro sta vivendo una stagione di buone soddisfazioni, tra cui il ritorno in top-100 e i primi ottavi in un Masters 1000 centrati a Roma. Si trova, invece, fuori dai migliori 100 giocatori del mondo Felipe Meligeni Alves, numero 139 del ranking, che le maggiori soddisfazioni in carriera le ha trovate soprattutto in doppio. Il 26enne, che proprio con la squadra carioca nel 2021 ha trovato il suo primo successo in singolare nel circuito maggiore, ha vinto due titoli ATP in coppia con il connazionale Rafael Matos. Il doppio scelto da Oncins sarà però probabilmente affidato all’esperienza di Matos, numero 35 della classifica di specialità e ancora imbattuto in Coppa Davis, e soprattutto a quella di Marcelo Melo. A completare il quintetto del Brasile ci sarà anche il veterano classe 1983, in nazionale dal 2008 ed ex numero 1 ATP di doppio, specialità in cui ha conquistato 38 titoli in carriera. Potrebbe infine trovare spazio per il suo esordio in nazionale Joao Fonseca, probabilmente la miglior speranza per il futuro del tennis carioca avendo compiuto 18 anni meno di un mese fa ed avendo già raccolto fin qui diverse soddisfazioni. Campione dello scorso US Open Junior ed ex numero 1 del ranking giovanile, quest'anno ha già scalato oltre 500 posizioni “tra i grandi” conquistando anche il suo primo Challenger sul cemento di Lexington.