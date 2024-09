Gnecchi e Dri, "figli" di Fabriano tornati a casa

Filiberto Dri (35 anni) è un grande ritorno, un giocatore integro con molta esperienza da mettere al servizio dei più giovani che vogliono affermarsi. Dri arriva da una positiva stagione a San’Antimo da 10,8 punti in 26’ di utilizzo e la gestione dell’ex Bisceglie sarà una delle chiavi del campionato: non da escludere un minutaggio minore per preservare la qualità del giocatore. Francesco Gnecchi (25 anni), fabrianese di nascita, è stato confermato dopo un anno importante che lo ha visto rilanciarsi e sarà lui l'ala piccola titolare. Ma non solo: l’ex Senigallia può anche ricoprire il ruolo di regista (quindi dare il cambio nel caso a Pierotti) e anche di guardia. Si tratta di un giocatore dotato di grande esplosività e in costante crescita, sia offensiva come testimoniano gli 8,1 punti di media sia anche in fase difensiva con 4,8 rimbalzi. Le trattative per entrambi i giocatori sono state "molto naturali" perché si parla di due filoni che la società voleva percorrere trovando la corrispondenza dei ragazzi. Ai due va aggiunto ovviamente anche il capitano Simone Centanni (25 anni) chiamato anche lui, come Dri, Raucci e Molinaro, non solo a trascinare la squadra ma anche ad aiutare lo sviluppo dei giocatori più giovani.