Grottazzolina sogna in grande e adesso sfida le big del volley

I 3.442 spettatori registrati lo scorso 9 febbraio in occasione del match tra Yuasa Battery e Sir Perugia resteranno impressi nella memoria collettiva come un momento storico. Per la società grottese, si è trattato di molto più di una semplice partita: è stata la testimonianza concreta di quanto la pallavolo possa unire, coinvolgere e rappresentare un intero territorio. Festa di sport, cultura e appartenenza, andata in scena al PalaSavelli di Porto San Giorgio, struttura che – grazie alla spinta del club e della sua gente – si candida sempre più a diventare la casa dei grandi eventi sportivi del Fermano. La Yuasa Battery riparte ora per la sua seconda avventura consecutiva in Superlega e lo fa con un entusiasmo immutato. La passione dei tifosi, il lavoro silenzioso ma instancabile della società, l’impegno degli atleti e il sostegno delle istituzioni locali si fondono in un progetto solido, che vuole andare ben oltre il campo. L’obiettivo resta quello di sempre: veicolare l’immagine e della pallavolo grottese dando voce a una comunità che da 55 anni vive questo sport con amore e dedizione. Grandi e piccoli, ragazzi e ragazze, famiglie intere: tutti uniti sotto i colori della Yuasa. Anche per la stagione 2025-26, il traguardo principale sarà la salvezza, ma ogni partita sarà un’occasione per crescere, emozionarsi e continuare a scrivere un racconto collettivo fatto di fatica, sudore e sogni. Sugli spalti, il tifo sarà trascinato dagli Skapigliati, il calore arriverà anche da tutto il tessuto sportivo.