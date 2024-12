Guastaroba, 33 anni di ricordi: "Idee, convinzione e coraggio. Ecco i segreti del Memorial"

Ricordo quel giorno come se fosse ieri, era la primavera del 1992. Mi stavo cambiando negli spogliatoi del Gese per montare a cavallo mentre lui, l’ingegner Mauro Checcoli, aveva appena terminato e si apprestava ad uscire.

All’epoca avevo trent’anni e lavoravo già nel settore della comunicazione pubblicitaria nella società di famiglia, collaboravo anche con un importante marchio inglese di abbigliamento sport e tempo libero ed ero loro consulente nelle sponsorizzazioni di importanti eventi sportivi equestri: Piazza di Siena, Lido di Venezia, Cortina, Pavarotti International e tanti altri quindi le occasioni di incontrare Mauro erano molte.

E quel giorno, lì negli spogliatoi, Checcoli mi raccontò che la madre di Emanuela Setti Carraro gli aveva chiesto se fosse possibile organizzare un evento, nell’ambito delle discipline equestri, che ricordasse la figlia e Carlo Alberto dalla Chiesa, sposo di Emanuela, trucidati entrambi da mano mafiosa insieme all’agente Domenico Russo nel 1982 a Palermo.

Emanuela era stata tra le prime, con Emanuelle Citterio, a promuovere in Italia l’ippoterapia e il Generale, durante il primo servizio in terra siciliana aveva comandato, da Capitano, squadre ippomontate dei Carabinieri in contrasto al brigantaggio. L’idea era quella di un concorso ippico indoor che chiudesse la stagione agonistica e ospitasse i binomi italiani migliori della stagione agonistica appena trascorsa: fu chiamato Master d’Italia “Memorial Dalla Chiesa”. Nella struttura coperta del campo gara oltre alle tribune per ospitare il pubblico, già esistenti, si pensò di allestire dei palchi hospitality per le istituzioni, civili e militari presenti all’evento.

Insomma un concorso ippico con tutte le caratteristiche della grande manifestazione, ideato in uno spazio che tanto grande non era: personaggi autorevoli che ruotavano intorno al mondo equestre sentenziavano che non saremmo mai riusciti a realizzare le nostre idee in una location come quella del Gese.

Ecco, quest’anno mi piacerebbe indicare loro il numero che precede il nome dell’evento: 33. Trentatré anni consecutivi senza mai una pausa, nemmeno negli anni bui del Covid e tutto grazie a molte persone che nel tempo si sono messe in gioco: Mauro Checcoli, Galeazzo Mattioli, Estenio Mingozzi, Alessandro Fiorani, il Presidentissimo del Gese Alessandro Zanini Mariani che con passione gigantesca sostenne sempre il Memorial anche negli anni difficili, il dottor Andrea Riffeser Monti che da cavaliere vinse una delle prime edizioni e che da editore assicura all’evento la copertura mediatica che merita.

Oggi presidente del Gese è la vedova di Alessandro Zanini, la signora Elena Caliceti: so che non è stato facile prendere questo testimone, ma lo ha fatto in modo egregio e con spirito combattivo e di questo la ringrazio con il cuore.

Un altro grazie alla Fondazione Setti Carraro dalla Chiesa che opera da trentatré anni nella prevenzione e nella cura delle malattie croniche dell’infanzia; all’Arma dei Carabinieri che è a fianco del Memorial dalla Chiesa fin dalla prima edizione; ai cavalieri, alle amazzoni e ai loro cavalli che hanno calcato il campo gara del Gese, a tutte le istituzioni, civili e militari e naturalmente al pubblico bolognese, che ha sempre gremito le tribune tifando per i suoi beniamini. Ecco, il mio l’ho fatto: se volete ora tocca a voi!