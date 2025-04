I nuovi biglietti. Accesso esclusivo a paddock e pit walk

I biglietti per la ‘6 Ore di Imola’, che si inserisce anche quest’anno nel calendario ufficiale della ‘Giornata nazionale del made in Italy’ promossa dal Governo in occasione del 15 aprile (data di nascita di Leonardo da Vinci), sono acquistabili su TicketOne. A disposizione nuovi biglietti con accesso esclusivo al paddock e alla pit walk. Gli spettatori che hanno già acquistato un biglietto posto unico avranno inoltre la possibilità di effettuare un upgrade: basterà inserire il codice fiscale del biglietto tramite il link ricevuto direttamente via email da TicketOne. Per chi invece preferisce vivere da una prospettiva esclusiva la tappa imolese del World endurance championship, ci sono due speciali pacchetti hospitality: Endurance club (sulla pit lane) e, grazie alla nuova partnership con l’Autodromo, Rinascente (al quarto piano della torre in uno spazio allestito dai maestri del design firmata Rinascente e Kartell).