Il Belgio punta tutto (o quasi) su Zizou Bergs

Dopo l'esordio contro il Brasile, venerdì ecco il Belgio per l'Italia di Davis. Un Belgio che per la terza volta raggiunge le Davis Cup Finals da quando è stato introdotto il nuovo format, e che si è qualificato battendo 3-1 in trasferta la Croazia grazie alle due vittorie di Zizou Bergs in singolare e a quella in doppio della coppia Gille-Vliegen. Con l'Italia ci sono nove precedenti, con gli Azzurri che conducono 5-4. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello dei quarti del World Group 2017: a Charleroi, i belgi vinsero 3-2, con il primo punto che fu portato da Steve Darcis, attuale capitano della squadra, contro Paolo Lorenzi. Poi il successo di David Goffin su Andreas Seppi. Il doppio formato da Simone Bolelli e dallo stesso Seppi sembrò ridare speranza all'Italia, ma la sconfitta di Lorenzi contro Goffin chiuse i giochi. Ininfluente il secondo punto portato dall'esordiente Alessandro Giannessi. Italia che aveva perso anche nel 2000 a Mestre: per ritrovare l'ultimo successo azzurro bisogna tornare al 1° turno della Coppa Davis 1969, un 4-1 a Genova. Il Belgio nella sua storia ha raggiunto e perso tre finali: nel 1904 contro le Isole Britanniche, nel 2015 contro la Gran Bretagna e nel 2017 contro la Francia. Il maggior talento belga è Zizou Bergs, numero 72 Atp, che con le vittorie su Cilic e Ajdukovic ha messo la firma sulla qualificazione alle Finals. Bergs si chiama così perché il papà era un grande appassionato di calcio, con Zidane come idolo. In carriera ha vinto otto titoli Challenger: a San Pietroburgo, Lille e Almaty nel 2021, a Ilkley nel 2022, a Tallahassee nel 2023 e 2024, a Drummondville e Yokkaichi nel 2023. Poi gli esordienti: Raphael Collignon vanta otto titoli ITF e uno a livello Challenger a Ludenscheid (Germania), e sempre a livello Challenger aveva giocato una finale a Roseto degli Abruzzi. Alexander Blockx, invece, è stato campione junior in singolare all'Australian Open 2023. Occhio al doppio: Sander Gille e Joran Vliegen, entrambi numeri 32 al mondo e numeri 11 della Race di specialità, a Montecarlo quest'anno hanno vinto il primo Masters 1000 della carriera.