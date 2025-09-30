Il CEO Balducci: «Siamo nella categoria che ci compete»

Massimiliano Balducci, CEO della C.B.F. Balducci Group e neo Presidente di Confindustria Giovani Macerata, è anche il primo tifoso delle arancionere. «Essere tornati nel massimo campionato – spiega Balducci – significa essere nella categoria che ci compete per il lavoro che in questi anni abbiamo svolto, vincendo sempre sul campo. Significa inoltre coronare un lavoro metodico che ogni giorno si fa in palestra, non solo da parte delle ragazze, ma anche dello staff. Macerata è una piazza che merita di essere tra le migliori d’Italia e siamo riusciti per la seconda volta nel giro di tre anni a riportarla in A1. L’obiettivo è mantenere la categoria dal punto di vista sportivo, ma anche economico e strutturale. L’invito ad aziende e imprenditori, che fanno tanto per il territorio, è di vivere questa squadra come un’eccellenza e una punta di diamante, che crea opportunità e dà visibilità massima. Nelle prime quattro giornate, ed esempio, saremo già due volte in diretta tv su Dazn e Rai Sport. L’imprenditore, quindi, può associare il proprio marchio a una realtà importante: i numeri del volley femminile sono in crescita continua. La C.B.F. Balducci è fiera di far parte di questo progetto, ormai una realtà consolidata – prosegue il manager –. Ci auguriamo che la permanenza in A1 sia un obiettivo che le ragazze centreranno. Le prime giornate oltretutto sono uno snodo fondamentale, perché affrontiamo subito le squadre che si contenderanno la salvezza. Lavoriamo giorno per giorno senza porci limiti e magari, perché no, potremo diventare la sorpresa del campionato».