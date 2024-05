Il Circus nell’era di Rubens: "Anni indimenticabili"

"A Imola siamo infettati. La Formula Uno è come un virus, ti entra dentro e non ti lascia più". Quante ne ha viste Gianni Mezzetti. Dai box dell’Autodromo agli spalti, passando per il dietro le quinte fatto di aneddoti e retroscena e arrivando a quella paninoteca Popeye che ha fatto la storia della città. Quest’anno anche per lui poteva scoccare un anniversario: le 30 candeline del Barrichello Fans Club si sarebbero accese sopra a una torta, con tanti desideri da esprimere. Ma invece i tempi hanno cambiato una realtà locale diventata internazionale. Lo testimonia quel picco avuto di 1.800 iscritti.

Riavvolgendo il nastro Gianni torna a quel 1994. Il giovedì la fondazione del club, il venerdì il terribile incidente dell’idolo Rubens Barrichello, "un pilota che era giovane e brasiliano, un emergente da supportare". Uno schianto che fece da apripista alle morti di Roland Ratzenberger, il sabato, e di Ayrton Senna, la domenica. "Un weekend terrificante e assurdo, passammo dalla gioia pazzesca all’agonia", racconta Gianni.

Lui che le auto da corsa aveva iniziate ad amarle da adolescente, le date le conserva nel destino. La paninoteca Popeye infatti inaugura il 16 settembre del 1979 e proprio quel giorno all’Autodromo si corre il Gran Premio, non valido per il campionato mondiale. In pista è battaglia tra Gilles Villeneuve e Niki Lauda. "La gente era impazzita", prosegue nel racconto. Aveva solo 22 anni ma apriva le porte a quel luogo che oggi è diventato un ristorante, gestito dal figlio Mattia.

Poi, nel 2012 la chiusura del Fans Club con il ritiro di Barrichello. Ma nel mentre, dal 2003 e fino al 2016, una festa in chiave brasiliana, tra churrasco, ballerine e raccolte benefiche per le missioni a Sao Bernardo. "C’era una partecipazione pazzesca, era un appuntamento molto sentito. Lo facevamo – insieme a Marco Isola e con il supporto di Ezio Zermiani, ndr – il giovedì sera ed erano coinvolti anche i team e i piloti", continua Gianni. Amici, collaboratori, soci, affezzionati. Una vera e propria scuderia. "Un giorno arrivò anche Stefano Domenicali con Biagio Antonacci. Il cantante salì con Barrichello sul palco e fecero dei pezzi iconici". E poi la sorella di Senna, Viviane, e quella tuta rossa, targata Ferrari, di Rubens. "Scesero due tecnici in uniforme e me la consegnarono, con tanto di dedica da parte di Barrichello. L’ho esposta per anni alla paninoteca, ora la tiro fuori solo per il Gran Premio".

Un rito che si ripeterà anche oggi e domani, con tanto di cimeli su Senna per il trentennale. Quella data che poteva toccare anche Gianni: "Si è pensato di ripartire", confessa. Ma ora, alle porte, la paura che si perda anche l’essenza che è rimasta, ovvero il Gp: "Sarebbe traumatico. Speriamo la Regione ci dia una mano". Perché Imola è la Formula Uno.

Nicholas Masetti